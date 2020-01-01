На Волині за добу виявили 16 хворих на коронавірус у психлікарні





Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні 15 ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.



Зокрема, за добу виявили 22 випадки захворювання у Ковельському районі, із них 21 – у Ковелі.



У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на COVID-19.



«Усі вони в осередку психіатричної лікарні села Олика», - відзначила Янко.



За її словами, йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.



Раніше ж було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.



Нагадаємо, на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на ранок 15 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар областіповідомила, що на сьогодні 15 ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.Зокрема, за добу виявили 22 випадки захворювання у Ковельському районі, із них 21 – у Ковелі.У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на COVID-19.«Усі вони в осередку психіатричної лікарні села Олика», - відзначила Янко.За її словами, йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.Раніше ж було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.Нагадаємо, на Волині 4 травня від коронавірусу померла жінка, яка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.

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