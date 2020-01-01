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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу виявили 16 хворих на коронавірус у психлікарні

На Волині за добу виявили 16 хворих на коронавірус у психлікарні
На Волині станом на ранок 15 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні 15 ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.

Зокрема, за добу виявили 22 випадки захворювання у Ковельському районі, із них 21 – у Ковелі.

У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на COVID-19.

«Усі вони в осередку психіатричної лікарні села Олика», - відзначила Янко.

За її словами, йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.

Раніше ж було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.

Нагадаємо, на Волині 4 травня від коронавірусу померла жінка, яка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.

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Теги: коронавірус, спалах, Волинь, статистика, Наталія Янко, Волинська ОДА
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