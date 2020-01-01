На Волині за добу виявили 16 хворих на коронавірус у психлікарні
Сьогодні, 13:15
На Волині станом на ранок 15 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні 15 ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.
Зокрема, за добу виявили 22 випадки захворювання у Ковельському районі, із них 21 – у Ковелі.
У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на COVID-19.
«Усі вони в осередку психіатричної лікарні села Олика», - відзначила Янко.
За її словами, йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.
Раніше ж було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.
Нагадаємо, на Волині 4 травня від коронавірусу померла жінка, яка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.
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Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що на сьогодні 15 ситуація з коронавірусною інфекцією є нестійкою та без тенденції до знижування захворюваності.
Зокрема, за добу виявили 22 випадки захворювання у Ковельському районі, із них 21 – у Ковелі.
У Ківерцівському районі за добу зареєстрували 16 хворих на COVID-19.
«Усі вони в осередку психіатричної лікарні села Олика», - відзначила Янко.
За її словами, йдеться про 14 пацієнтів та 2 медичних працівників.
Раніше ж було відомо про 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.
Нагадаємо, на Волині 4 травня від коронавірусу померла жінка, яка лікувалася у психіатричній лікарні в Олиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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