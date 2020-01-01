вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді

Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Розповіли про стан справ із коронавірусною інфекцією у Підгайцівській ОТГ.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом не змінилася. У селі Лище зареєстрували 9 випадків коронавірусу, Воротневі – 5 (один завершився летально), Підгайцях – 1.

На стаціонарному лікування перебуває 2 людей, інші лікуються амбулаторно. Загалом обстежили 42 контактні особи, у 6 виявили позитивний результат, у 5-ти – негативний, інші матеріали досліджують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лище, спалах коронавірусу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків
Сьогодні, 13:24
На Волині за добу виявили 16 хворих на коронавірус у психлікарні
Сьогодні, 13:15
У волинській обласній лікарні випробовуватимуть препарат проти коронавірусу
Сьогодні, 12:22
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Щось Янко не сказала скільки заражених сповідують православ’я , а скільки католицизм.
Відповісти
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Сьогодні, 14:02
У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
Усі книги дезинфікуватимуть: як у Луцьку бібліотеки готують до відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
На Волині на відремонтованій трасі авто злетіло в кювет: деталі аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
У селі Лище Луцького району – спалах коронавірусу У селі Лище Луцького району – спалах коронавірусу
14 травень, 12:56
Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу Гематологія Волинської обласної клінічної лікарні, де був спалах коронавірусу, відновлює роботу
13 травень, 12:49
Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
12 травень, 18:17
Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі Через спалах Covid-19 у Києві на карантин закрили два гуртожитки та два монастирі
07 травень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Сьогодні, 14:02
 0
У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
 0
Усі книги дезинфікуватимуть: як у Луцьку бібліотеки готують до відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8