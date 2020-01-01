Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді





Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом не змінилася. У селі Лище зареєстрували 9 випадків коронавірусу, Воротневі – 5 (один завершився летально), Підгайцях – 1.



На стаціонарному лікування перебуває 2 людей, інші лікуються амбулаторно. Загалом обстежили 42 контактні особи, у 6 виявили позитивний результат, у 5-ти – негативний, інші матеріали досліджують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан справ із коронавірусною інфекцією у Підгайцівській ОТГ. Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом не змінилася. У селі Лище зареєстрували 9 випадків коронавірусу, Воротневі – 5 (один завершився летально), Підгайцях – 1.На стаціонарному лікування перебуває 2 людей, інші лікуються амбулаторно. Загалом обстежили 42 контактні особи, у 6 виявили позитивний результат, у 5-ти – негативний, інші матеріали досліджують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію