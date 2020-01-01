Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Сьогодні, 14:02
Розповіли про стан справ із коронавірусною інфекцією у Підгайцівській ОТГ.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом не змінилася. У селі Лище зареєстрували 9 випадків коронавірусу, Воротневі – 5 (один завершився летально), Підгайцях – 1.
На стаціонарному лікування перебуває 2 людей, інші лікуються амбулаторно. Загалом обстежили 42 контактні особи, у 6 виявили позитивний результат, у 5-ти – негативний, інші матеріали досліджують.
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Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що за добу кількість хворих із підтвердженим діагнозом не змінилася. У селі Лище зареєстрували 9 випадків коронавірусу, Воротневі – 5 (один завершився летально), Підгайцях – 1.
На стаціонарному лікування перебуває 2 людей, інші лікуються амбулаторно. Загалом обстежили 42 контактні особи, у 6 виявили позитивний результат, у 5-ти – негативний, інші матеріали досліджують.
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Коментарі 1
Щось Янко не сказала скільки заражених сповідують православ’я , а скільки католицизм.
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