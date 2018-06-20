Свята та вихідні у червні: скільки будемо відпочивати
Сьогодні, 10:20
У червні в українців буде два додаткових вихідних - на честь Трійці та Дня Конституції.
Про це повідомляє Уніан.
Перший літній місяць налічує 30 днів. Дві третини з них - 20 - є робочими інші 10 днів - вихідні. Робочими цього місяця будуть 1-5, 9-12, 15-19, 22-26 і 30 червня.
У червні в українців буде два офіційних додаткових вихідних: на 8 число переноситься Трійця, а на 29 - День Конституції. Таким чином, неробочими днями в червні будуть: 6-8, 13-14, 20-21, 27-29.
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Про це повідомляє Уніан.
Перший літній місяць налічує 30 днів. Дві третини з них - 20 - є робочими інші 10 днів - вихідні. Робочими цього місяця будуть 1-5, 9-12, 15-19, 22-26 і 30 червня.
У червні в українців буде два офіційних додаткових вихідних: на 8 число переноситься Трійця, а на 29 - День Конституції. Таким чином, неробочими днями в червні будуть: 6-8, 13-14, 20-21, 27-29.
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