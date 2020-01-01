У Ковельському районі у чоловіка посмертно виявили коронавірус
Сьогодні, 13:16
Розповіли деталі летального випадку від коронавірусної інфекції, що трапився у Ковельському районі.
Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, за добу в області повідомили про один летальний випадок, пов’язаний із COVID-19.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що померлий – 44-річний чоловік.
«Ця людина померла декілька днів тому. Коронавірусну інфекцію підтвердили посмертно», - зазначила посадовиця.
Зауважимо, загалом на Волині померли 17 людей, у яких підтвердили коронавірус.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, за добу в області повідомили про один летальний випадок, пов’язаний із COVID-19.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що померлий – 44-річний чоловік.
«Ця людина померла декілька днів тому. Коронавірусну інфекцію підтвердили посмертно», - зазначила посадовиця.
Зауважимо, загалом на Волині померли 17 людей, у яких підтвердили коронавірус.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Дивовижні краєвиди одного із найглибших озер Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Ковельському районі у чоловіка посмертно виявили коронавірус
Сьогодні, 13:16