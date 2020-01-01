У Ковельському районі у чоловіка посмертно виявили коронавірус

Розповіли деталі летального випадку від коронавірусної інфекції, що трапився у Ковельському районі.Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, за добу в області повідомили про один летальний випадок, пов’язаний із COVID-19.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що померлий – 44-річний чоловік.«Ця людина померла декілька днів тому. Коронавірусну інфекцію підтвердили посмертно», - зазначила посадовиця.Зауважимо, загалом на Волині померли 17 людей, у яких підтвердили коронавірус.