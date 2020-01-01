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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ковельському районі у чоловіка посмертно виявили коронавірус

У Ковельському районі у чоловіка посмертно виявили коронавірус
Розповіли деталі летального випадку від коронавірусної інфекції, що трапився у Ковельському районі.

Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, за добу в області повідомили про один летальний випадок, пов’язаний із COVID-19.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що померлий – 44-річний чоловік.

«Ця людина померла декілька днів тому. Коронавірусну інфекцію підтвердили посмертно», - зазначила посадовиця.

Зауважимо, загалом на Волині померли 17 людей, у яких підтвердили коронавірус.

Зображення ілюстративне

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Теги: коронавірус, Волинь
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