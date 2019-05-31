У аварії на Волині загинув колишній військовий





Нагадаємо, що д



Як стало відомо виданню, загиблий – Анатолій Михайлович Вербицький, з 1993 по 2012 рік проходив службу на посадах начальника продовольчої служби військових частин, заступника командира бригади з тилу – начальника тилу, заступника начальника центру з матеріально-технічного забезпечення – начальника відділу центру військ берегової оборони.



У 2012 – 2014 роках – начальник відділу тилового забезпечення центру організації матеріально-технічного забезпечення Головного командного центру Збройних Сил України.



З 2014 по 2016 рік проходив службу на посадах начальника тилу оперативних командувань.



У 2016 року був призначений заступником командувача з логістики – начальником логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.



Відомо, що загиблий у свій час служив у 51-ій ОМБР, нещодавно вийшов на заслужений відпочинок.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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