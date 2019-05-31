У аварії на Волині загинув колишній військовий
Сьогодні, 16:00
Стало відомо ім'я загиблого в аварії, яка трапилась на трасі неподалік села Верба Володимир-Волинського району, де автомобіль Toyota злетів у кювет та врізався в придорожнє дерево.
Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня по 21 годині, - пише Володимир медіа.
Як стало відомо виданню, загиблий – Анатолій Михайлович Вербицький, з 1993 по 2012 рік проходив службу на посадах начальника продовольчої служби військових частин, заступника командира бригади з тилу – начальника тилу, заступника начальника центру з матеріально-технічного забезпечення – начальника відділу центру військ берегової оборони.
У 2012 – 2014 роках – начальник відділу тилового забезпечення центру організації матеріально-технічного забезпечення Головного командного центру Збройних Сил України.
З 2014 по 2016 рік проходив службу на посадах начальника тилу оперативних командувань.
У 2016 року був призначений заступником командувача з логістики – начальником логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.
Відомо, що загиблий у свій час служив у 51-ій ОМБР, нещодавно вийшов на заслужений відпочинок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня по 21 годині, - пише Володимир медіа.
Як стало відомо виданню, загиблий – Анатолій Михайлович Вербицький, з 1993 по 2012 рік проходив службу на посадах начальника продовольчої служби військових частин, заступника командира бригади з тилу – начальника тилу, заступника начальника центру з матеріально-технічного забезпечення – начальника відділу центру військ берегової оборони.
У 2012 – 2014 роках – начальник відділу тилового забезпечення центру організації матеріально-технічного забезпечення Головного командного центру Збройних Сил України.
З 2014 по 2016 рік проходив службу на посадах начальника тилу оперативних командувань.
У 2016 року був призначений заступником командувача з логістики – начальником логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.
Відомо, що загиблий у свій час служив у 51-ій ОМБР, нещодавно вийшов на заслужений відпочинок.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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