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У аварії на Волині загинув колишній військовий

У аварії на Волині загинув колишній військовий
Стало відомо ім'я загиблого в аварії, яка трапилась на трасі неподалік села Верба Володимир-Волинського району, де автомобіль Toyota злетів у кювет та врізався в придорожнє дерево.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня по 21 годині, - пише Володимир медіа.

Як стало відомо виданню, загиблий – Анатолій Михайлович Вербицький, з 1993 по 2012 рік проходив службу на посадах начальника продовольчої служби військових частин, заступника командира бригади з тилу – начальника тилу, заступника начальника центру з матеріально-технічного забезпечення – начальника відділу центру військ берегової оборони.

У 2012 – 2014 роках – начальник відділу тилового забезпечення центру організації матеріально-технічного забезпечення Головного командного центру Збройних Сил України.

З 2014 по 2016 рік проходив службу на посадах начальника тилу оперативних командувань.

У 2016 року був призначений заступником командувача з логістики – начальником логістики Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей.

Відомо, що загиблий у свій час служив у 51-ій ОМБР, нещодавно вийшов на заслужений відпочинок.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: аварія, смерть, військовий
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