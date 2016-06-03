У селі на Волині вантажівка збила жінку на велосипеді

У селі Війниця Локачинського району вантажівка MAN збила велосипедистку.Автопригода сталась 18 траня приблизно о 13 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Володимир-Волинського. Водій наїхав на 60-річну велосипедистку, жительку цього ж району, котра рухалася в попутному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації центральної районної лікарні.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.