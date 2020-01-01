Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні
Сьогодні, 16:41
Померла пацієнтка психіатричної лікарні в Олиці, у якої діагностували коронавірус.
Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив очільник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін.
Станом на 19 травня 2020 року у Волинській області зафіксували 635 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу додалося 10 нових випадків. 138 із них зареєстрували у місті Луцьку.
Як повідомляють на сайті мерії, у Луцьку за добу сімейні лікарі виявили 149 хворих на ГРВІ та грип, з них 90 дітей.
Окрім того, встановили також 1 підозру на зараження коронавірусом, а також у місті додався ще один летальний випадок.
Станом на 15:00 19 травня стало відомо про смерть ще однієї пацієнтки психлікарні, де виявили спалах COVID-19.
Нагадаємо, 4 травня повідомили про смерть від коронавірусу жінки з Маневиччини, котра була пацієнткою психіатричної лікарні.
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Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив очільник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін.
Станом на 19 травня 2020 року у Волинській області зафіксували 635 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу додалося 10 нових випадків. 138 із них зареєстрували у місті Луцьку.
Як повідомляють на сайті мерії, у Луцьку за добу сімейні лікарі виявили 149 хворих на ГРВІ та грип, з них 90 дітей.
Окрім того, встановили також 1 підозру на зараження коронавірусом, а також у місті додався ще один летальний випадок.
Станом на 15:00 19 травня стало відомо про смерть ще однієї пацієнтки психлікарні, де виявили спалах COVID-19.
Нагадаємо, 4 травня повідомили про смерть від коронавірусу жінки з Маневиччини, котра була пацієнткою психіатричної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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