Померла хвора на коронавірус пацієнтка волинської психлікарні





Інформацію Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив очільник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін.



Станом на 19 травня 2020 року у Волинській області зафіксували 635 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу додалося 10 нових випадків. 138 із них зареєстрували у місті Луцьку.



Як повідомляють на сайті мерії, у Луцьку за добу сімейні лікарі виявили 149 хворих на ГРВІ та грип, з них 90 дітей.



Окрім того, встановили також 1 підозру на зараження коронавірусом, а також у місті додався ще один летальний випадок.



Станом на 15:00 19 травня стало відомо про смерть ще однієї пацієнтки психлікарні, де



Нагадаємо, 4 травня повідомили про смерть від

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