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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

41 новий випадок і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

41 новий випадок і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Найбільше випадків зареєстрували в Ківерцівському районі – 24, в Луцькому районі зареєстровано 4 випадки, в м.Ковелі - 3 випадки, по два випадки в м.Луцьку, Горохівському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку зареєстровано в м. Нововолинську, Іваничівському, Маневицькому та Локачинському районах. Одужало за добу 10 осіб. Померло 4 особи (м.Луцьк, м.Нововолинськ, м. Ковель, Ківерцівський район).

Загалом станом на 10.00 год. 20 травня в області зареєстрували 676 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 168 осіб. 21 випадок хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 140 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 115 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 4 випадки;
Ківерцівський район – 101 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 66 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 40 випадків, в тому числі 1 летальний;
Горохівський район – 29 випадків;
Володимир-Волинський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 15 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 8 випадків.
Шацький район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Турійський район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 4489 осіб, в тому числі за останню добу – 140 осіб.


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Теги: статистика, Волинь, коронавірус, райони
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