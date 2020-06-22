Волинь – серед областей, де можуть не запустити громадський транспорт

Міністр охорони здоров'я Українизазначив, що станом на 18 травня епідемічна ситуація переважно в західних регіонах не дозволяє запускати там громадський транспорт.Про це він заявив на брифінгу 20 травня.За словами очільника МОЗ, уряд підтримує введення адаптивного карантину, висновки щодо запуску громадського транспорту робитимуть дивлячись на ситуацію станом на 21 травня."Адаптивний карантин передбачає критерії. Якщо область їх проходить - буде пом'якшення карантину. Якщо критерії щодо кількості захворювань, заповненості ліжок, кількості тестувань перевищуються, то область не переходитиме в інший етап", - відзначив Степанов.Він заявив, що станом на 18 травня ситуація в західних регіонах не дозволяє запускати транспорт. Зокрема, це стосується Рівненської та Волинської областей."Але рішення прийматимуть безпосередньо перед переходом у другий етап", - додав посадовець.