У Воротневі на коронавірус захворів священник
Сьогодні, 12:58
У селі Воротнів коронавірусну інфекцію підтвердили у священнослужителя.
Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Луцькому районі за добу COVID-19 виявили у 4 осіб.
«Двоє хворих – із села Воротнів, один із них священник. Будьте, будь ласка, дуже уважні», - відзначила Щербак.
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Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Луцькому районі за добу COVID-19 виявили у 4 осіб.
«Двоє хворих – із села Воротнів, один із них священник. Будьте, будь ласка, дуже уважні», - відзначила Щербак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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