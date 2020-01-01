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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Воротневі на коронавірус захворів священник

У Воротневі на коронавірус захворів священник
У селі Воротнів коронавірусну інфекцію підтвердили у священнослужителя.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Луцькому районі за добу COVID-19 виявили у 4 осіб.

«Двоє хворих – із села Воротнів, один із них священник. Будьте, будь ласка, дуже уважні», - відзначила Щербак.

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Теги: Воротнів, священник, коронавірус
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