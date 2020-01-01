У Воротневі на коронавірус захворів священник





Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що у Луцькому районі за добу COVID-19 виявили у 4 осіб.



«Двоє хворих – із села Воротнів, один із них священник. Будьте, будь ласка, дуже уважні», - відзначила Щербак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воротнів коронавірусну інфекцію підтвердили у священнослужителя.Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що у Луцькому районі за добу COVID-19 виявили у 4 осіб.«Двоє хворих – із села Воротнів, один із них священник. Будьте, будь ласка, дуже уважні», - відзначила Щербак.

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