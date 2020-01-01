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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Володимирі через випадки COVID-19 частково закривають птахофабрику

У Володимирі через випадки COVID-19 частково закривають птахофабрику
У Володимирі-Волинському частково припиняють роботу птахофабрики через випадки коронавірусу.

Про це йшлося у середу, 20 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що епідеміологічна ситуація на підприємстві знаходиться під контролем.

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«Птахофабрику частково закриваємо. Маємо на увазі, що ми повністю не можемо їх закрити, але по одному цеху ми відпрацьовуємо дезінфекцію. Коло контактних осіб визначили, на птахофабриці ведеться дезінфекційна робота. Ми тримаємо це на контролі», - сказала Щербак.

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Теги: коронавірус, Володимир, птахофабрика
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