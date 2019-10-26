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З 1 червня в Україні запустять автофіксацію порушень правил дорожнього руху

З 1 червня в Україні запустять автофіксацію порушень правил дорожнього руху
В Україні з 1 червня запустять систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На першому етапі запрацюють 17 станцій, а усього їх планують зробити майже 700.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, - передає УНН.

Так, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року № 833.

“Проект постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів № 833. Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця”, — заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що запрацює мережа: спочатку буде 17 пунктів, потім 40.

“Усього ми плануємо, що по державі таких пунктів буде близько 700. Графік дадуть після прийняття постанови”, — повідомив Аваков.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР.

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Теги: автофіксація, правила дорожнього руху
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