З 1 червня в Україні запустять автофіксацію порушень правил дорожнього руху





Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, - передає



Так, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року № 833.



“Проект постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів № 833. Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця”, — заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.



Він зазначив, що запрацює мережа: спочатку буде 17 пунктів, потім 40.



“Усього ми плануємо, що по державі таких пунктів буде близько 700. Графік дадуть після прийняття постанови”, — повідомив Аваков.



Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР.

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