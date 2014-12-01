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20 поліцейських роти «Світязь» вирушили в зону ООС

20 поліцейських роти «Світязь» вирушили в зону ООС
Днями відбулась чергова ротація бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волиньскій області.

20 співробітників волинського спецпідрозділу вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил, де протягом декількох місяців забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок.

"Бажаємо поліцейським гідного несення служби та швидкого повернення додому у повному складі", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, ООС, бійці, ротація
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