20 поліцейських роти «Світязь» вирушили в зону ООС
Сьогодні, 18:20
Днями відбулась чергова ротація бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь».
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волиньскій області.
20 співробітників волинського спецпідрозділу вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил, де протягом декількох місяців забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок.
"Бажаємо поліцейським гідного несення служби та швидкого повернення додому у повному складі", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волиньскій області.
20 співробітників волинського спецпідрозділу вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил, де протягом декількох місяців забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок.
"Бажаємо поліцейським гідного несення служби та швидкого повернення додому у повному складі", - йдеться у дописі.
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