20 поліцейських роти «Світязь» вирушили в зону ООС





Про це



20 співробітників волинського спецпідрозділу вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил, де протягом декількох місяців забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок.



"Бажаємо поліцейським гідного несення служби та швидкого повернення додому у повному складі", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями відбулась чергова ротація бійців роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь».Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волиньскій області.20 співробітників волинського спецпідрозділу вирушили у зону проведення Операції Об’єднаних Сил, де протягом декількох місяців забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок."Бажаємо поліцейським гідного несення служби та швидкого повернення додому у повному складі", - йдеться у дописі.

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