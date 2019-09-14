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Снайпер бойовиків поранив українського військового

Снайпер бойовиків поранив українського військового
В зоні Операції об'єднаних сил снайпер терористів поранив українського військового.

Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил, - пише Канал24.

Снайпер окупантів влучив у бійця ЗСУ біля Мар'їнки (на щастя, він живий), загалом відомо про 14 обстрілів з боку ворога протягом 20 травня.

Про поранення українського бійця внаслідок обстрілу з боку снайпера російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки розповіли увечері 20 травня у фейсбуці пресцентру Об'єднаних сил.

Воїна оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Зараз його стан здоров’я – задовільний.

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються",
– додали в ОС.

Цього ж дня, як відомо, ворог на Донбасі щонайменше 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, часто використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У всіх випадках злочинну збройну активність вдалося подавити вогнем у відповідь.

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Теги: ООС, Донбас, війна
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