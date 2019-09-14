Снайпер бойовиків поранив українського військового
Сьогодні, 04:16
В зоні Операції об'єднаних сил снайпер терористів поранив українського військового.
Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил, - пише Канал24.
Снайпер окупантів влучив у бійця ЗСУ біля Мар'їнки (на щастя, він живий), загалом відомо про 14 обстрілів з боку ворога протягом 20 травня.
Про поранення українського бійця внаслідок обстрілу з боку снайпера російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки розповіли увечері 20 травня у фейсбуці пресцентру Об'єднаних сил.
Воїна оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Зараз його стан здоров’я – задовільний.
"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються",
– додали в ОС.
Цього ж дня, як відомо, ворог на Донбасі щонайменше 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, часто використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У всіх випадках злочинну збройну активність вдалося подавити вогнем у відповідь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил, - пише Канал24.
Снайпер окупантів влучив у бійця ЗСУ біля Мар'їнки (на щастя, він живий), загалом відомо про 14 обстрілів з боку ворога протягом 20 травня.
Про поранення українського бійця внаслідок обстрілу з боку снайпера російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки розповіли увечері 20 травня у фейсбуці пресцентру Об'єднаних сил.
Воїна оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Зараз його стан здоров’я – задовільний.
"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються",
– додали в ОС.
Цього ж дня, як відомо, ворог на Донбасі щонайменше 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, часто використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У всіх випадках злочинну збройну активність вдалося подавити вогнем у відповідь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Снайпер бойовиків поранив українського військового
Сьогодні, 04:16