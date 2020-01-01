Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19





Про це



Зауважують, що всього у медзакладах першої хвилі на Волині – 508 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 20 травня зайняті – 98, тобто 19,3%.



Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 32 (17,8%).



У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 29 (16,4%).



У Ковельському МТМО – 33 інфекційних ліжка. Зайняті – 13 (39,3%).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті лише 3 ліжка з 20 (15%).



У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок, зайняте – 1 (6,7%).

На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.



Найгірша ж ситуація у Нововолинській центральній міській лікарні. Тут з 23 передбачених для хворих на коронавірус ліжкомісць станом на 20 травня зайняті 20 (87%).



Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який починається з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони мають прийняти рішення щодо послаблення карантину. Адже послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.



На фото - палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обалсної лікарні).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів першої хвилі на Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 станом на 20 травня.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах першої хвилі на Волині – 508 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 20 травня зайняті – 98, тобто 19,3%.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 32 (17,8%).У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 29 (16,4%).У Ковельському МТМО – 33 інфекційних ліжка. Зайняті – 13 (39,3%).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті лише 3 ліжка з 20 (15%).У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок, зайняте – 1 (6,7%).На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.Найгірша ж ситуація у Нововолинській центральній міській лікарні. Тут з 23 передбачених для хворих на коронавірус ліжкомісць станом на 20 травня зайняті 20 (87%).Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину,, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони мають прийняти рішення щодо послаблення карантину. Адже послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.

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