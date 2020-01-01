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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19

Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів першої хвилі на Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 станом на 20 травня.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Зауважують, що всього у медзакладах першої хвилі на Волині – 508 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 20 травня зайняті – 98, тобто 19,3%.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 32 (17,8%).

У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 29 (16,4%).

У Ковельському МТМО – 33 інфекційних ліжка. Зайняті – 13 (39,3%).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті лише 3 ліжка з 20 (15%).

У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок, зайняте – 1 (6,7%).
На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.

Найгірша ж ситуація у Нововолинській центральній міській лікарні. Тут з 23 передбачених для хворих на коронавірус ліжкомісць станом на 20 травня зайняті 20 (87%).

Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який починається з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони мають прийняти рішення щодо послаблення карантину. Адже послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.

На фото - палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обалсної лікарні).

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Теги: ліжка, лікарні, завантаженість, Волинь, коронавірус
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