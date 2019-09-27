Вбивство немовляти на Волині: сестер-прикордонниць відпустили під домашній арешт





Про це Юлія Галущак.



Каже: прокурори клопотали про тримання жінок під вартою, суд вирішив інакше.



"18 травня суд врахував усі обставини і змінив міру запобіжного заходу на більш м’який, саме на цілодобовий домашній арешт. На обвинувачених в обов’язку носити електронний засіб контролю. Судовий розгляд триває, про рішення буде повідомлено згодом", - розповіла Юлія Галущак.



Нагадаємо, наприкінці липня минулого року 21-річна прикордонниця звернулася до лікарів із кровотечею. Слідчі з'ясували, що військовослужбовиця вдома народила дитину. В обвинувальному акті йдеться про те, що вдарила новонароджене немовля по голові, у результаті чого дитина травмувалася. Після цього разом з сестрою поклала ще живу дитину в поліетиленовий пакет та закопала її на городі.



"У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі", - каже Юлія Галущак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сестер-прикордонниць з Устилуга, яких підозрюють у вбивстві новонародженої дитини, відпустили під домашній арешт.Про це "Суспільне Волині" повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону УкраїниКаже: прокурори клопотали про тримання жінок під вартою, суд вирішив інакше."18 травня суд врахував усі обставини і змінив міру запобіжного заходу на більш м’який, саме на цілодобовий домашній арешт. На обвинувачених в обов’язку носити електронний засіб контролю. Судовий розгляд триває, про рішення буде повідомлено згодом", - розповіла Юлія Галущак.Нагадаємо, наприкінці липня минулого року 21-річна прикордонниця звернулася до лікарів із кровотечею.В обвинувальному акті йдеться про те, що вдарила новонароджене немовля по голові, у результаті чого дитина травмувалася. Після цього разом з сестрою поклала ще живу дитину в поліетиленовий пакет та закопала її на городі."У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі", - каже Юлія Галущак.

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