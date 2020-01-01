Ранок 22 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
За останню добу на Волині зареєстрували 42 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей та 2 у медичних працівників.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше випадків зареєстрували в Ковелі — 14 та Ківерцівському районі – 13, в Горохівському районі зареєстрували 4 випадки, по два випадки виявили в Володимир – Волинському та Ковельському районах, по одному – в м.Луцьку, м. Нововолинську, Камінь-Каширському, Маневицькому, Рожищенському, Старовижівському та Шацькому районах.
Одужало за добу 5 осіб, в тому числі 2 медичних працівники.
Загалом станом на 10.00 22 травня в області зареєстрували 740 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 59 у дітей та 159 у медичних працівників.
Одужало 177 осіб, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 21 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше випадків зареєстрували в Ковелі — 14 та Ківерцівському районі – 13, в Горохівському районі зареєстрували 4 випадки, по два випадки виявили в Володимир – Волинському та Ковельському районах, по одному – в м.Луцьку, м. Нововолинську, Камінь-Каширському, Маневицькому, Рожищенському, Старовижівському та Шацькому районах.
Одужало за добу 5 осіб, в тому числі 2 медичних працівники.
Загалом станом на 10.00 22 травня в області зареєстрували 740 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 59 у дітей та 159 у медичних працівників.
Одужало 177 осіб, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 21 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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