Кого цьогоріч не допустять до ЗНО і єдиного вступного іспиту





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До зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допускатимуться особи з температурою нижче 37.2, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.



Перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких: температура тіла становитиме не більше 37,2; будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість); буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот. Місця для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ мають відповідати таким вимогам: дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 м один від одного, на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком; у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники; під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях; до будівлі не допускатимуться особи супроводу – крім тих, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю; у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники; на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для використаних масок; перед і після тестування аудиторії провітрюються не менш як 30 хвилин; після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння очищуються та дезінфікуються. Читайте також Карантин у червні: у Міносвіти розповіли, як у студентів проходитиме сесія Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про: ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування та іспитів; можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не допустять до тестування за станом здоров’я; протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування. "Пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, засобами дезінфекції для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою", - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Міносвіти оприлюднили рекомендації міністерства охорони здоров'я щодо проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ в умовах карантину.Про це пише УНІАН , посилаючись на повідомлення пресслужби Міністерства освіти, про це йдеться в рекомендаціях щодо проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у період карантину через COVID-19.До зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допускатимуться особи з температурою нижче 37.2, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.Перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких: температура тіла становитиме не більше 37,2; будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість); буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот. Місця для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ мають відповідати таким вимогам: дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 м один від одного, на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком; у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники; під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях; до будівлі не допускатимуться особи супроводу – крім тих, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю; у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники; на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для використаних масок; перед і після тестування аудиторії провітрюються не менш як 30 хвилин; після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння очищуються та дезінфікуються. Читайте також Карантин у червні: у Міносвіти розповіли, як у студентів проходитиме сесія Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про: ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування та іспитів; можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не допустять до тестування за станом здоров’я; протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування. "Пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, засобами дезінфекції для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою", - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня

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