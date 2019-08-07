У Луцьку відкрився унікальний музей. ФОТО

У Луцьку на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» запрацював унікальний Музей науки і техніки.Музей створений він на базі Академії пізнання та розвитку «Робологікум» та єдиного в Україні Музею технічного прогресу.Загалом у новому Музеї науки і техніки діє 18 тематичних кафедр, що майже удвічі більше, ніж було до цього. Зокрема, серед нових – кафедра авіабудування, морська, архітектури, правил дорожнього руху тощо.До слова, Музей науки і техніки «оселився» на новій локації: під численні експозиції виділили територію арт-кафе «Стоп Кадр».А ще – у новому Музеї науки і техніки після завершення карантину можна буде святкувати тематичні дні народження.Музей науки і техніки – унікальний майданчик, де діти та дорослі зможуть поринути у світ сучасних технологій, робототехніки, дронотехніки, довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.Простір музею організований таким чином, що кожен зможе тут цікаво провести час, сюди можна прийти з друзями або родиною.Майже усіх представлених експонатів можна торкатися руками.Музей працює у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 20:00.