У Луцьку відкрився унікальний музей. ФОТО
Сьогодні, 08:36
У Луцьку на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» запрацював унікальний Музей науки і техніки.
Музей створений він на базі Академії пізнання та розвитку «Робологікум» та єдиного в Україні Музею технічного прогресу.
Загалом у новому Музеї науки і техніки діє 18 тематичних кафедр, що майже удвічі більше, ніж було до цього. Зокрема, серед нових – кафедра авіабудування, морська, архітектури, правил дорожнього руху тощо.
До слова, Музей науки і техніки «оселився» на новій локації: під численні експозиції виділили територію арт-кафе «Стоп Кадр».
А ще – у новому Музеї науки і техніки після завершення карантину можна буде святкувати тематичні дні народження.
Довідково:
Музей науки і техніки – унікальний майданчик, де діти та дорослі зможуть поринути у світ сучасних технологій, робототехніки, дронотехніки, довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.
Простір музею організований таким чином, що кожен зможе тут цікаво провести час, сюди можна прийти з друзями або родиною.
Майже усіх представлених експонатів можна торкатися руками.
Музей працює у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 20:00.
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Музей створений він на базі Академії пізнання та розвитку «Робологікум» та єдиного в Україні Музею технічного прогресу.
Загалом у новому Музеї науки і техніки діє 18 тематичних кафедр, що майже удвічі більше, ніж було до цього. Зокрема, серед нових – кафедра авіабудування, морська, архітектури, правил дорожнього руху тощо.
До слова, Музей науки і техніки «оселився» на новій локації: під численні експозиції виділили територію арт-кафе «Стоп Кадр».
А ще – у новому Музеї науки і техніки після завершення карантину можна буде святкувати тематичні дні народження.
Довідково:
Музей науки і техніки – унікальний майданчик, де діти та дорослі зможуть поринути у світ сучасних технологій, робототехніки, дронотехніки, довідатися про найцікавіші винаходи людства та перевірити на практиці різноманітні цікавинки науки і техніки.
Простір музею організований таким чином, що кожен зможе тут цікаво провести час, сюди можна прийти з друзями або родиною.
Майже усіх представлених експонатів можна торкатися руками.
Музей працює у будні з 12:00 до 20:00, у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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