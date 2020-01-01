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Кров не надходила зовсім: волинські хірурги врятували пацієнта від ампутації ноги

Кров не надходила зовсім: волинські хірурги врятували пацієнта від ампутації ноги
Сильний біль при ходьбі – симптом хвороби, яка могла привести до вимушеної ампутації нижньої кінцівки.

До Ковельського МТМО у невідкладному стані поступив 56-річний чоловік. Для якого неймовірним зусиллям було пройти 50 метрів, адже напередодні раптово виник різкий та виражений біль у лівій нозі, – йдеться на сторінці медичного об’єднання у facebook.

"Наші хірурги виконали ангіографію – ввели контрастну речовину у просвіт судин, щоб знайти причину виникнення болю: порушення кровопостачання, викликане тромбами/”бляшками”.

Та встановили діагноз: тотальна оклюзія загальної здухвинної артерії зліва. Синдром Леріша. Іншими словами – кров до ноги не надходила зовсім!

Негайно Юрій Новак, Василь Войтович та Олесь Курило виконали оперативне втручання: замінили частину ураженої судини штучним матеріалом (аорто-біфеморальне алопротезування). І надходження крові до кінцівки одразу відновилося!

Пацієнт щасливий та радий самостійно повернутись додому вже без болю", - йдеться в дописі.

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Теги: Ковельське МТМО, операція, нога
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