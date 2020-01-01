Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Сьогодні, 18:51
У Рожищі на вулиці Сухарева погорільці розбирають стіни свого колишнього будинку. На місці робіт сталася неприємність – обвалилась стіна та поранила чоловіка, який допомагав там своїм родичам.
Стіна будинку обвалилася під час робіт 23 травня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Очевидці надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку.
Постраждалого забрали у Рожищенську центральну районну лікарню. Там його оглянули лікарі.
Як повідомили на приймальному відділенні, у чоловіка – забійна рана голови, садно на плечі. Він відмовився від госпіталізації та пішов додому.
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Стіна будинку обвалилася під час робіт 23 травня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Очевидці надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку.
Постраждалого забрали у Рожищенську центральну районну лікарню. Там його оглянули лікарі.
Як повідомили на приймальному відділенні, у чоловіка – забійна рана голови, садно на плечі. Він відмовився від госпіталізації та пішов додому.
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