Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО





Стіна будинку обвалилася під час робіт 23 травня. Про це з місця події повідомив кореспондент



Очевидці надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку.



Постраждалого забрали у Рожищенську центральну районну лікарню. Там його оглянули лікарі.



Як повідомили на приймальному відділенні, у чоловіка – забійна рана голови, садно на плечі. Він відмовився від госпіталізації та пішов додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Сухарева погорільці розбирають стіни свого колишнього будинку. На місці робіт сталася неприємність – обвалилась стіна та поранила чоловіка, який допомагав там своїм родичам.Стіна будинку обвалилася під час робіт 23 травня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище Очевидці надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку.Постраждалого забрали у Рожищенську центральну районну лікарню. Там його оглянули лікарі.Як повідомили на приймальному відділенні, у чоловіка – забійна рана голови, садно на плечі. Він відмовився від госпіталізації та пішов додому.

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