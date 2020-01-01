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Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО

Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
У Рожищі на вулиці Сухарева погорільці розбирають стіни свого колишнього будинку. На місці робіт сталася неприємність – обвалилась стіна та поранила чоловіка, який допомагав там своїм родичам.

Стіна будинку обвалилася під час робіт 23 травня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

Очевидці надали чоловікові першу допомогу та викликали швидку.

Постраждалого забрали у Рожищенську центральну районну лікарню. Там його оглянули лікарі.

Як повідомили на приймальному відділенні, у чоловіка – забійна рана голови, садно на плечі. Він відмовився від госпіталізації та пішов додому.

Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО
Масштабна пожежа у Рожищі: на чоловіка впала стіна. ФОТО

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Теги: пожежа, Рожище, гуртожиток, стіна
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