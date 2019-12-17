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За ніч волинські патрульні виявили 8 п'яних водіїв – двоє хотіли відкупитись

За ніч волинські патрульні виявили 8 п'яних водіїв – двоє хотіли відкупитись
Вночі, 24 травня, луцькі патрульні виявили вісім водіїв у стані алкогольного сп’яніння, двоє намагалися підкупити екіпаж, аби уникнути відповідальності.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook.

Екіпаж патрульної поліції близько 3 години на вулиці Домни Гордіюк помітиав томобіль Renault Magene, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме не виконав вимогу дорожнього знаку.

Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Відповідно до чинного законодавства охоронці правопорядку запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння, однак останній категорично відмовився та намагався «вирішити дане питання іншим способом».

37-річний водій не зважаючи на усні попередження патрульних поліцейських щодо кримінальної відповідальності за обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, поклав у салон службового автомобіля неправомірну вигоду – 5 тисяч гривень.

Другий випадок трапився близько 6 години ранку. На проспекті Перемоги автомобіль Mercedes-Benz E-class порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія та пасажира автомобіля ознаки алкогольного сп’яніння.

Надалі встановили, що пасажир автомобіля є його власником та передав керування своєму товаришу, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат огляду – 1,47 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.

На цьому чоловіки не зупинилися та продовжили свої неправомірні діяння. Водій автомобіля Mercedes-Benz, проігнорувавши попередження патрульних, намагався покласти до службового автомобіля неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1500 гривень за непритягнення до відповідальності.

Патрульні склали всі необхідні матеріали та на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події.

Тепер, окрім адміністративної, особам загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Покарання передбачене статтею: штраф від 8 500 до 12 750 або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.


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Теги: п'яний водій, поліція, патрульна, хабар
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