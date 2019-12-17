За ніч волинські патрульні виявили 8 п'яних водіїв – двоє хотіли відкупитись





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у



Екіпаж патрульної поліції близько 3 години на вулиці Домни Гордіюк помітиав томобіль Renault Magene, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме не виконав вимогу дорожнього знаку.



Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Відповідно до чинного законодавства охоронці правопорядку запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння, однак останній категорично відмовився та намагався «вирішити дане питання іншим способом».



37-річний водій не зважаючи на усні попередження патрульних поліцейських щодо кримінальної відповідальності за обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, поклав у салон службового автомобіля неправомірну вигоду – 5 тисяч гривень.



Другий випадок трапився близько 6 години ранку. На проспекті Перемоги автомобіль Mercedes-Benz E-class порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія та пасажира автомобіля ознаки алкогольного сп’яніння.



Надалі встановили, що пасажир автомобіля є його власником та передав керування своєму товаришу, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат огляду – 1,47 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.



На цьому чоловіки не зупинилися та продовжили свої неправомірні діяння. Водій автомобіля Mercedes-Benz, проігнорувавши попередження патрульних, намагався покласти до службового автомобіля неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1500 гривень за непритягнення до відповідальності.



Патрульні склали всі необхідні матеріали та на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події.



Тепер, окрім адміністративної, особам загрожує ще й кримінальна відповідальність.



Ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Покарання передбачене статтею: штраф від 8 500 до 12 750 або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 24 травня, луцькі патрульні виявили вісім водіїв у стані алкогольного сп’яніння, двоє намагалися підкупити екіпаж, аби уникнути відповідальності.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у facebook Екіпаж патрульної поліції близько 3 години на вулиці Домни Гордіюк помітиав томобіль Renault Magene, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме не виконав вимогу дорожнього знаку.Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Відповідно до чинного законодавства охоронці правопорядку запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння, однак останній категорично відмовився та намагався «вирішити дане питання іншим способом».37-річний водій не зважаючи на усні попередження патрульних поліцейських щодо кримінальної відповідальності за обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, поклав у салон службового автомобіля неправомірну вигоду – 5 тисяч гривень.Другий випадок трапився близько 6 години ранку. На проспекті Перемоги автомобіль Mercedes-Benz E-class порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські помітили у водія та пасажира автомобіля ознаки алкогольного сп’яніння.Надалі встановили, що пасажир автомобіля є його власником та передав керування своєму товаришу, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат огляду – 1,47 проміле, що у 7 разів перевищує допустиму норму.На цьому чоловіки не зупинилися та продовжили свої неправомірні діяння. Водій автомобіля Mercedes-Benz, проігнорувавши попередження патрульних, намагався покласти до службового автомобіля неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1500 гривень за непритягнення до відповідальності.Патрульні склали всі необхідні матеріали та на місце викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації події.Тепер, окрім адміністративної, особам загрожує ще й кримінальна відповідальність.Ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).Покарання передбачене статтею: штраф від 8 500 до 12 750 або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію