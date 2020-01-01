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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19: 3 випадки – у Ковелі, по 2 випадки – в Луцьку, Луцькому та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Іваничівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 10.00 25 травня в області зареєстрували 783 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 60 у дітей та 163 у медичних працівників. Одужало 182 особи, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 23 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 157 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 146 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 7 випадків;
Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 15 випадків;
Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 35 випадків;
Волидимир-Волинський район – 25 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 8 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок.
Всього з початку року зареєстровано 2020 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 5405 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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