Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19: 3 випадки – у Ковелі, по 2 випадки – в Луцьку, Луцькому та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Іваничівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 10.00 25 травня в області зареєстрували 783 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 60 у дітей та 163 у медичних працівників. Одужало 182 особи, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 23 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 157 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 146 випадків, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 7 випадків;Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 15 випадків;Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 35 випадків;Волидимир-Волинський район – 25 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 8 випадків;Шацький район – 8 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Турійський район – 5 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 1 випадок.Всього з початку року зареєстровано 2020 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 5405 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.