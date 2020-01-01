Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 травня
Сьогодні, 10:15
За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19: 3 випадки – у Ковелі, по 2 випадки – в Луцьку, Луцькому та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Іваничівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 25 травня в області зареєстрували 783 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 60 у дітей та 163 у медичних працівників. Одужало 182 особи, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 23 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 157 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 146 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 7 випадків;
Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 15 випадків;
Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 35 випадків;
Волидимир-Волинський район – 25 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 8 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок.
Всього з початку року зареєстровано 2020 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 5405 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 25 травня в області зареєстрували 783 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 60 у дітей та 163 у медичних працівників. Одужало 182 особи, з них 14 дітей та 49 медичних працівники. 23 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 157 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 56 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 146 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 7 випадків;
Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 15 випадків;
Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 35 випадків;
Волидимир-Волинський район – 25 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 8 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 5 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок.
Всього з початку року зареєстровано 2020 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 5405 осіб, в тому числі за останню добу – 164 особи.
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