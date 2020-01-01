Муніципали знесуть ще 8 кіосків Старого ринку на вулиці Замковій
Сьогодні, 12:23
Луцька міська рада дала дозвіл на знесення восьми кіосків на Центральному (Старому ринку), що розташовані на вулиці Замковій.
Відповідні рішення прийняли сьогодні, 25 травня, під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що йдеться про решту об’єктів, що залишилися на вулиці Замковій.
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«Був наданий час для добровільного демонтажу», - сказала Сиротинська.
Йдеться, зокрема, про демонтаж кіосків, де реалізовували хлібну продукцію, молочну, контейнер, де продавали олію та майонез, а також інші кіоски.
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Відповідні рішення прийняли сьогодні, 25 травня, під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що йдеться про решту об’єктів, що залишилися на вулиці Замковій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Центральному ринку тривають роботи з демонтажу контейнерів. ФОТО
«Був наданий час для добровільного демонтажу», - сказала Сиротинська.
Йдеться, зокрема, про демонтаж кіосків, де реалізовували хлібну продукцію, молочну, контейнер, де продавали олію та майонез, а також інші кіоски.
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