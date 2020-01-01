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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

29 травня на Волині можуть послабити карантин

29 травня на Волині можуть послабити карантин
У Волинській області можуть прийняти рішення про послаблення карантину у п’ятницю, 29 травня.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що нині із 3 основних показників для виходу з карантину один перевищує допустиму норму. Йдеться про індицентність, тобто замість норми до 12 хворих на 100 тисяч населення в області цей показник становить 15,36.

«Показники вищі середнього і вищі від допустимих. Найгірша ситуація у Ківерцівському районі (69,2), Ковелі (49,8), Маневичах (22,4), Луцькому районі (19,4), Горохівському районі (18). Коли ми зможемо локалізувати в цих регіонах, то можемо послабити карантин», - зауважила посадовиця.

За її словами, якщо 29 травня показник інцидентності буде меншим за 12, то в області послаблять карантин.

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Теги: карантин, Луцьк, Волинь, коронавірус
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