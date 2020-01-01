Платіжки за світло хочуть розділити на два рахунки
Сьогодні, 15:40
Платіжки на електрику для населення розділять на постачання і транспортування.
Про це в інтерв'ю "Бизнес.Цензору" розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, повідомляє "Укрінформ".
"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.
Як повідомлялося, 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. На думку споживачів, це призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча уряд рапортує про здешевлення блакитного палива для населення.
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Про це в інтерв'ю "Бизнес.Цензору" розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, повідомляє "Укрінформ".
"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.
Як повідомлялося, 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. На думку споживачів, це призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча уряд рапортує про здешевлення блакитного палива для населення.
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Коментарі 1
Залишилось для населення розділити на дві квитанції оплату з подачею до квартири по трубах холодної та гарячої води, подачу гарячої води по трубах і систему опалення батарей в зимовий період та на залишок оплату за утримання будинку і вивіз сміття.
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