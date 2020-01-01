вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Платіжки за світло хочуть розділити на два рахунки

Платіжки за світло хочуть розділити на два рахунки
Платіжки на електрику для населення розділять на постачання і транспортування.

Про це в інтерв'ю "Бизнес.Цензору" розповів голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, повідомляє "Укрінформ".

"Безумовно. Для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. На думку споживачів, це призвело до підвищення кінцевої вартості газу, хоча уряд рапортує про здешевлення блакитного палива для населення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: платіжки за світло, 2 рахунки, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Залишилось для населення розділити на дві квитанції оплату з подачею до квартири по трубах холодної та гарячої води, подачу гарячої води по трубах і систему опалення батарей в зимовий період та на залишок оплату за утримання будинку і вивіз сміття.
Відповісти
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:55
Померла 80-річна жителька Старовижівського району, в якої підтвердили COVID-19
Сьогодні, 15:46
Платіжки за світло хочуть розділити на два рахунки
Сьогодні, 15:40
Назвали причини спалаху коронавірусу у психлікарні в Олиці
Сьогодні, 15:16
Поліція оголосила в розшук шахрайку з Луцька
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12 Ранок 25 травня: в Україні – 259 нових випадків COVID-19 за добу, на Волині – 12
Сьогодні, 09:24
В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон В Україні хочуть дозволити експорт масок за кордон
24 травень, 16:02
В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771 В Україні зареєстрували 20 986 випадків коронавірусу, з них на Волині – 771
24 травень, 10:12
В Україні перенесли атестацію медиків В Україні перенесли атестацію медиків
23 травень, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скоро прийде справжнє тепло: коли в Україні буде літня температура
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами
Сьогодні, 15:55
 0
Померла 80-річна жителька Старовижівського району, в якої підтвердили COVID-19
Сьогодні, 15:46
 0
Платіжки за світло хочуть розділити на два рахунки
Сьогодні, 15:40
 0
Назвали причини спалаху коронавірусу у психлікарні в Олиці
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8