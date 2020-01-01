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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку троє стоматологів захворіли на коронавірус

У Луцьку троє стоматологів захворіли на коронавірус
За минулу добу у Луцьку виявили два нових випадки захворюваності на коронавірус. Зокрема, серед хворих на інфекцію – три стоматологи.

Про це стало відомо на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у понеділок, 25 травня.

“За минулу добу у Луцьку виявлено два нових випадки захворюваності на COVID-19. Крім того, до сімейних лікарів звернулися 36 лучан (22 дитини та 14 дорослих), виявлено 3 підозри на COVID-19, серед них - одного хворого на пневмонію”, - доповів начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

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За даними Волинського обласного лабораторного центру, минулими вихідними виявили 8 підозр на COVID-19. Сьогодні на лікуванні перебуває одна людина ромської національності, захворіло троє стоматологів. Щодо нових випадків захворюваності, що зареєстровані у Луцьку, то це контактні особи.

Нагадаємо, Волинська область не увійшла до списку тих областей, у яких з 22 травня, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, розпочався другий етап виходу із карантину.

Адже за словами секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, у Луцьку багато хворих людей ходять містом та відвідують заклади торгівлі.

“Люди не знають, де інфікувалися. Ми вже маємо хворих стоматологів та підприємця. У нас не вистачає ПЛР-тестів, щоб перевірити усіх. І це ще у нас не запрацював громадський транспорт, та не відновили роботу дитячі садочки. На сьогодні, насправді, ситуація складна, і на цьому потрібно постійно наголошувати людям. Хворі на грип та ГРВІ мають залишатися вдома. Ситуація в місті погіршилася, бо ми не знаємо джерел інфікування, не знаємо причин та всіх контактних осіб”, - наголосив Григорій Пустовіт.

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Теги: коронавірус, стоматологи, Луцьк
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