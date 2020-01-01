У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину





Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише



За його словами, на сьогодні лише в одній області показник завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% - це Чернівецька область, де показник становить 54,5%.



Також, сказав Ляшко, встановленому урядом показнику середньої кількості тестувань на COVID-19 не відповідають три області.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: 29 травня на Волині можуть послабити карантин



«Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА, він повинен становити більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. Сьогодні ми перерахували нові показники, і по тестуваннях у нас не проходять на даний момент Донецька область (9 тестувань на 100 тисяч населення), Луганська область (9 тестувань на 100 тисяч населення) та Львівська область (11,98 тестувань на 100 тисяч населення)», - зауважив головний санітарний лікар.



Крім того, заявив Ляшко, показникам інцидентності за останні сім днів не відповідають Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.



Нгадаємо, 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня з огляду на епідситуацію у регіонах. Зокрема уряд ввів певні показники епідемічної ситуації в регіонах. А саме: інцидентність - це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка повинна становити менш як 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50%; кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментого аналізу повинна складати більше, ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До переходу на пом’якшення карантину не готові Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області.Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар, - пише УНІАН За його словами, на сьогодні лише в одній області показник завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% - це Чернівецька область, де показник становить 54,5%.Також, сказав Ляшко, встановленому урядом показнику середньої кількості тестувань на COVID-19 не відповідають три області.«Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА, він повинен становити більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. Сьогодні ми перерахували нові показники, і по тестуваннях у нас не проходять на даний момент Донецька область (9 тестувань на 100 тисяч населення), Луганська область (9 тестувань на 100 тисяч населення) та Львівська область (11,98 тестувань на 100 тисяч населення)», - зауважив головний санітарний лікар.Крім того, заявив Ляшко, показникам інцидентності за останні сім днів не відповідають Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.Нгадаємо, 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня з огляду на епідситуацію у регіонах. Зокрема уряд ввів певні показники епідемічної ситуації в регіонах. А саме: інцидентність - це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка повинна становити менш як 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50%; кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментого аналізу повинна складати більше, ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію