вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину

У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину
До переходу на пом’якшення карантину не готові Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, - пише УНІАН.

За його словами, на сьогодні лише в одній області показник завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% - це Чернівецька область, де показник становить 54,5%.

Також, сказав Ляшко, встановленому урядом показнику середньої кількості тестувань на COVID-19 не відповідають три області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 29 травня на Волині можуть послабити карантин

«Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА, він повинен становити більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. Сьогодні ми перерахували нові показники, і по тестуваннях у нас не проходять на даний момент Донецька область (9 тестувань на 100 тисяч населення), Луганська область (9 тестувань на 100 тисяч населення) та Львівська область (11,98 тестувань на 100 тисяч населення)», - зауважив головний санітарний лікар.

Крім того, заявив Ляшко, показникам інцидентності за останні сім днів не відповідають Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Нгадаємо, 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня з огляду на епідситуацію у регіонах. Зокрема уряд ввів певні показники епідемічної ситуації в регіонах. А саме: інцидентність - це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка повинна становити менш як 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50%; кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментого аналізу повинна складати більше, ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, послаблення, області
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 травня
Сьогодні, 10:04
Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22
Сьогодні, 09:14
Працівники психлікарні в Олиці не підуть на 14-денний карантин
25 травень, 21:12
У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру через спотворення результатів тестів на COVID-19
25 травень, 18:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині легковик влетів у дерево, є постраждалі
Сьогодні, 11:03
У Ковелі п'яний водій легковика збив велосипедистку і намагався відкупитися від поліції
Сьогодні, 10:50
У МОЗ розповіли, які 7 областей України не готові до пом’якшення карантину
Сьогодні, 10:47
Через пожежу на підстанції декілька сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:38
У «ПортCity» працюють заклади у форматі «з собою»*
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Послаблення каринтину: у сервісному центрі МВС Волині уже зареєстрували більше тисячі транспортних засобів Послаблення каринтину: у сервісному центрі МВС Волині уже зареєстрували більше тисячі транспортних засобів
25 травень, 08:25
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
22 травень, 13:06
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
22 травень, 12:49
У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них
22 травень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу
Сьогодні, 11:53
 0
У Воротневі висадили алейку лікарських рослин. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
У доньки загиблого Героя з Волині– день народження: волонтери готують подарунки
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині легковик влетів у дерево, є постраждалі
Сьогодні, 11:03
 0
У Ковелі п'яний водій легковика збив велосипедистку і намагався відкупитися від поліції
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8