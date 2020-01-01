На заводі у Торчині прокоментували ситуацію із зараженням працівників коронавірусом

На заводі ПрАТ «Волиньхолдинг» у Торчині, який виготовляє продукцію під торговою маркою «Торчин» і належить міжнародній корпорації Nestle, підтвердили, що отримали позитивні результати тестів на коронавірус COVID-19 для 8 працівників. Відомо також, що троє із них вже одужали.Про це у коментаріповідомили у пресофісі компанії Nestlé.У компанії повідомили, що стан 5-ох співробітників, які проходять лікування вдома або в лікарні, стабільний і вони добре себе почувають. Запевняють, що компанія надає підтримку співробітникам, які інфікувалися коронавірусом.«Ми також негайно перевірили та постійно контролюємо стан здоров’я колег, які контактували з цими співробітниками та вжили необхідних профілактичних заходів.Запевняють, що з моменту останнього робочого дня цих працівників здійснили повну фумігацію та дезінфекцію приміщень. Ми дотримуємося усіх державних та міжнародних протоколів щодо дій у таких випадках.«Компанія Nestlé застосовує високі та жорсткі стандарти для роботи з харчовими продуктами, а також для захисту здоров'я і безпеки працівників. Для боротьби з ризиками, створеними поширенням коронавірусу, ми впровадили на наших об’єктах додаткові заходи безпеки. Зокрема, ми перевіряємо температуру людей на вході та протягом робочих годин, забезпечуючи при цьому використання відповідних заходів індивідуального захисту (наприклад, масок), миття рук та використання дезінфікуючих засобів, дотримання правил соціальної дистанції в зонах спільного користування та роботи, а також регулярну й часту дезінфекцію виробничих площадок.Ми докладаємо всіх зусиль задля дотримання найвищих стандартів безпеки та якості продуктів, які виготовляємо. Всі продукти Nestle безпечні для споживання. Європейське агентство з безпечності харчових продуктів підтвердило, що упаковані продукти й напої такорми для домашніх тварин не знаходяться в зоні ризику, є безпечними для споживання та не переносять вірус COVID-19. Ми завжди застосовуємо найжорсткіші стандарти якості і безпеки, в т.ч. гігієнічні заходи, які стосуються усієї нашої виробничо-торгівельної діяльності”, - сказав директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні та МолдовіНагадаємо, про спалах коронавірусу на заводі під час брифінгу учора, 25 травня,