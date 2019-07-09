вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО

Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
У шосту неділю після Пасхи митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав громаду Великомученика Юрія Переможця в селі Дубове Ковельського деканату й очолив божественну літургію.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Як повідомив старший декан і настоятель цієї парафії протоієрей Іван Бонис, відправа відбулася з нагоди 25-річчя побудови й освячення храму.

Владику зустріли духовенство й парафіяни, а керівник недільної школи Наталя Творжевська вручила коровай, подарувала квіти та прочитала вірш.

З керівником єпархією молилися: канцлер протоієрей Микола Цап, отець Іван, декани єпархії, духовенство цього благочиння, а також голова Ковельської райради Андрій Броїло, голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.

У слові архіпастир привітав настоятеля з нещодавнім особистим ювілеєм. Таокж церковними відзнаками «За жертовність» владика Михаїл нагородив протоієрея Івана Бониса у зв’язку із 50-річчям, хористів Лілію Кнерик, Інну Романюк, Світлану Семенюк, Ольгу Титю та парафіян-підприємців Віктора Кривошука і Юрія Тищука; паклицею – протоієреїв Станіслава Беспалого, Олександра Добровольського, Василя Фурмана; ієрея Івана Ніколюка возвів у сан протоієрея; іншим вісьмом активним парафіянам вручив благословенні грамоти.

Крім того, о. Івана нагородили подякою райдержадміністрації та районної ради за вагомий внесок у справу духовного відродження Ковельщини, утвердження християнських традицій, активну просвітницьку й волонтерську діяльність та у зв'язку з 25-річчям освячення храму.

На завершення керівники Ковельської райради Андрій Броїло і Дубівської ОТГ Роман Троцюк від імені територіальних громад вітали владику з недавнім днем народження, церковну громаду – із 25-річчям освячення Божого дому, а настоятеля – із нещодавнім 50-річчям і вручили «винуватцям торжества» квіти. Вітання та букети були і від парафіян.

Потому митрополит із духовенством освятив поклонний хрест у центрі села, який поставили перед Пасхою, та покропив свяченою водою дорогу Ковель–Брест, на якій часто бувають ДТП.

Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, митрополит, Ковельський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо церкві 1 рік, а святкує 25? Рейдернули коли?
Відповісти
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На заводі у Торчині прокоментували ситуацію із зараженням працівників коронавірусом
Сьогодні, 14:22
У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими
Сьогодні, 14:15
Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У місті на Волині через електроприлади загорілась літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У яких селах на Турійщині виявили коронавірус станом на 26 травня
Сьогодні, 13:34
Схожі новини
У волинському селі на городі знайшли незаконні посіви маку У волинському селі на городі знайшли незаконні посіви маку
09 липень, 2019, 19:30
У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого
18 квітень, 2019, 16:37
На Волині зростає кількість вірян Київського патріархату, - Михаїл На Волині зростає кількість вірян Київського патріархату, - Михаїл
18 січень, 2017, 07:32
Восьмикласниця з недитячими обов’язками: донці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження Восьмикласниця з недитячими обов’язками: донці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження
Сьогодні, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світлофори у Луцьку змінили час роботи. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:10
 0
Восьмикласниця з недитячими обов’язками: донці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження
Сьогодні, 15:03
 0
На «Ягодині» у вантажівці знайшли партію контрабандної ікри, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
На заводі у Торчині прокоментували ситуацію із зараженням працівників коронавірусом
Сьогодні, 14:22
 0
У луцькому пологовому цьогоріч побачили світ 700 малюків, більшість пологів були партнерськими
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8