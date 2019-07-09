Владика Михаїл відвідав волинське село. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У шосту неділю після Пасхи митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав громаду Великомученика Юрія Переможця в селі Дубове Ковельського деканату й очолив божественну літургію.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як повідомив старший декан і настоятель цієї парафії протоієрей Іван Бонис, відправа відбулася з нагоди 25-річчя побудови й освячення храму.
Владику зустріли духовенство й парафіяни, а керівник недільної школи Наталя Творжевська вручила коровай, подарувала квіти та прочитала вірш.
З керівником єпархією молилися: канцлер протоієрей Микола Цап, отець Іван, декани єпархії, духовенство цього благочиння, а також голова Ковельської райради Андрій Броїло, голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.
У слові архіпастир привітав настоятеля з нещодавнім особистим ювілеєм. Таокж церковними відзнаками «За жертовність» владика Михаїл нагородив протоієрея Івана Бониса у зв’язку із 50-річчям, хористів Лілію Кнерик, Інну Романюк, Світлану Семенюк, Ольгу Титю та парафіян-підприємців Віктора Кривошука і Юрія Тищука; паклицею – протоієреїв Станіслава Беспалого, Олександра Добровольського, Василя Фурмана; ієрея Івана Ніколюка возвів у сан протоієрея; іншим вісьмом активним парафіянам вручив благословенні грамоти.
Крім того, о. Івана нагородили подякою райдержадміністрації та районної ради за вагомий внесок у справу духовного відродження Ковельщини, утвердження християнських традицій, активну просвітницьку й волонтерську діяльність та у зв'язку з 25-річчям освячення храму.
На завершення керівники Ковельської райради Андрій Броїло і Дубівської ОТГ Роман Троцюк від імені територіальних громад вітали владику з недавнім днем народження, церковну громаду – із 25-річчям освячення Божого дому, а настоятеля – із нещодавнім 50-річчям і вручили «винуватцям торжества» квіти. Вітання та букети були і від парафіян.
Потому митрополит із духовенством освятив поклонний хрест у центрі села, який поставили перед Пасхою, та покропив свяченою водою дорогу Ковель–Брест, на якій часто бувають ДТП.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як повідомив старший декан і настоятель цієї парафії протоієрей Іван Бонис, відправа відбулася з нагоди 25-річчя побудови й освячення храму.
Владику зустріли духовенство й парафіяни, а керівник недільної школи Наталя Творжевська вручила коровай, подарувала квіти та прочитала вірш.
З керівником єпархією молилися: канцлер протоієрей Микола Цап, отець Іван, декани єпархії, духовенство цього благочиння, а також голова Ковельської райради Андрій Броїло, голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.
У слові архіпастир привітав настоятеля з нещодавнім особистим ювілеєм. Таокж церковними відзнаками «За жертовність» владика Михаїл нагородив протоієрея Івана Бониса у зв’язку із 50-річчям, хористів Лілію Кнерик, Інну Романюк, Світлану Семенюк, Ольгу Титю та парафіян-підприємців Віктора Кривошука і Юрія Тищука; паклицею – протоієреїв Станіслава Беспалого, Олександра Добровольського, Василя Фурмана; ієрея Івана Ніколюка возвів у сан протоієрея; іншим вісьмом активним парафіянам вручив благословенні грамоти.
Крім того, о. Івана нагородили подякою райдержадміністрації та районної ради за вагомий внесок у справу духовного відродження Ковельщини, утвердження християнських традицій, активну просвітницьку й волонтерську діяльність та у зв'язку з 25-річчям освячення храму.
На завершення керівники Ковельської райради Андрій Броїло і Дубівської ОТГ Роман Троцюк від імені територіальних громад вітали владику з недавнім днем народження, церковну громаду – із 25-річчям освячення Божого дому, а настоятеля – із нещодавнім 50-річчям і вручили «винуватцям торжества» квіти. Вітання та букети були і від парафіян.
Потому митрополит із духовенством освятив поклонний хрест у центрі села, який поставили перед Пасхою, та покропив свяченою водою дорогу Ковель–Брест, на якій часто бувають ДТП.
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Коментарі 1
Якщо церкві 1 рік, а святкує 25? Рейдернули коли?
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