Волинська поліція затримала п'ятьох злодіїв, які з насильством відбирали гаманці та сумочки





Ними виявилися місцеві мешканці віком від 17 до 45 років,



Правопорушники із застосуванням насильства грабували громадян, відбираючи речі потерпілих – гаманці та сумочки.



Усім зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано міру запобіжного: троє із них перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом.



Окрім цього, правоохоронці викрили 35-річну місцеву жительку у трьох пограбуваннях. Зловмисниця відкрито викрадала алкоголь та продукти харчування із магазинів Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські затримали п'ятеро осіб, причетних до низки грабежів.Ними виявилися місцеві мешканці віком від 17 до 45 років, повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Правопорушники із застосуванням насильства грабували громадян, відбираючи речі потерпілих – гаманці та сумочки.Усім зловмисникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано міру запобіжного: троє із них перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом.Окрім цього, правоохоронці викрили 35-річну місцеву жительку у трьох пограбуваннях. Зловмисниця відкрито викрадала алкоголь та продукти харчування із магазинів Нововолинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію