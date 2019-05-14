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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус виявили у працівника луцького заводу «Мотор»

Коронавірус виявили у працівника луцького заводу «Мотор»
Учора, 27 травня, працівнику ДП «ЛРЗ «Мотор» за результатами ПЛР-тесту діагностували захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють на сторінці Первинної профспілкової організації ДП Луцький ремонтний завод Мотор у фейсбуці.

Інформують, що з 8 травня працівника на роботі не було. З 11 травня і дотепер працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний, хвороба перебігає у легкій формі.

Запевняють також, що коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 4 травня і до сьогодні, перебуває під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 28 травня ознак захворювання не виявили.

«У зв’язку з правильними самосвідомими діями самого працівника і керівництва підприємства, на підприємстві вдалося запобігти спалаху хвороби. Ще раз закликаємо усіх дотримуватися правил особистої гігієни і вимог карантину з приводу COVID-19. Адміністрація підприємства продовжує вживати всіх необхідних заходів для профілактики поширення та захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

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Теги: мотор, завод, корнавірус
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