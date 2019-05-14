Коронавірус виявили у працівника луцького заводу «Мотор»





Про це повідомляють на сторінці



Інформують, що з 8 травня працівника на роботі не було. З 11 травня і дотепер працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний, хвороба перебігає у легкій формі.



Запевняють також, що коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 4 травня і до сьогодні, перебуває під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 28 травня ознак захворювання не виявили.



«У зв’язку з правильними самосвідомими діями самого працівника і керівництва підприємства, на підприємстві вдалося запобігти спалаху хвороби. Ще раз закликаємо усіх дотримуватися правил особистої гігієни і вимог карантину з приводу COVID-19. Адміністрація підприємства продовжує вживати всіх необхідних заходів для профілактики поширення та захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 травня, працівнику ДП «ЛРЗ «Мотор» за результатами ПЛР-тесту діагностували захворювання на COVID-19.Про це повідомляють на сторінці Первинної профспілкової організації ДП Луцький ремонтний завод Мотор у фейсбуці.Інформують, що з 8 травня працівника на роботі не було. З 11 травня і дотепер працівник перебуває на лікарняному, стан хворого задовільний, хвороба перебігає у легкій формі.Запевняють також, що коло осіб, з якими міг контактувати хворий у період з 4 травня і до сьогодні, перебуває під спостереженням. Усі почуваються добре, станом на 28 травня ознак захворювання не виявили.«У зв’язку з правильними самосвідомими діями самого працівника і керівництва підприємства, на підприємстві вдалося запобігти спалаху хвороби. Ще раз закликаємо усіх дотримуватися правил особистої гігієни і вимог карантину з приводу COVID-19. Адміністрація підприємства продовжує вживати всіх необхідних заходів для профілактики поширення та захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

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