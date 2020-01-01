З Центрального ринку демонтували понад 400 контейнерів станом на 28 травня





Про це Григорій Пустовіт.



Суспільне побувало на Старому та Новому ринках і поспілкувалося з підприємцями.



На "Центральному" ринку Луцька нині тривають демонтажі.



Скільки загалом металевих конструкцій демонтували, заступник директора департаменту муніципальної варти Луцька Роман Кулик знімальній групі Суспільного відмовився коментувати.



"Три дні тому планувала перевезти свій контейнер на новий ринок одна з підприємиць", - каже жінка, - інспектори муніципальної варти її випередили. Вивезли її контейнер у невідомому напрямку.



"Мені зателефонували о 2-й годині дня й сказали, що грузять мій контейнер. Приїхала на старий ринок, а вони мені кажуть, що діють згідно рішення міськради. Я прийшла в муніципальну варту, мені там мужчина говорить, щоб заплатила 2 тисячі за контейнер", - каже підприємиця, яка попросила не показувати її обличчя.



На “Новому" ринку підприємці відкривають свої ятки для торгівлі.



"Уже до нас перевезли більше 150 контейнерів. Був карантин, тому торгівлю здійснюють слабо. Але вже хоч відкриваються", - каже юристка Нового ринку Наталія Ящинська.



Продавчиня Наталія переїхала сюди із "Центрального" ринку наприкінці січня, говорить, що до карантину і зараз покупців немає.



"Толку з того, що ми перевезли сюди контейнери?! Вони просто звідти звільняють їх, аби скоріше", - розповіла продавчиня Наталія.



Однією з перших на ринок переїхала пані Рашида, яка продає постіль та рушники.



"Я переїхала сюди в лютому. Нині бачу, що людям треба чимось доїжджати, не 2 тролейбуси пустити, а більше і маршрутні таксі із сіл щоб теж сюди заїжджали. Буде транспорт – буде торгівля, тут дуже хороший ринок", - розповіла підприємиця Рашида Вірна.



Із "Центрального" ринку комунальники мають намір демонтувати ще 30 металевих конструкцій, - сказав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.



"Звичайно, це все давалося і дається великими зусиллями, багато емоцій", - зазначав виконувач повноважень міського голови Луцька Григорій Пустовіт.



Нагадаємо, 29 січня комунальному підприємству "Луцькі ринки" припинили дозвіл на користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1, де знаходиться частина "Центрального ринку". Таке рішення ухвалили більшістю голосів депутати міської ради. Тоді анонсували, що демонтаж почнуть з 3 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із "Центрального" ринку на "Новий" станом на 28 травня перевезли понад 150 металевих конструкцій. Загалом на "Центральному ринку", що по вулиці Глушець, демонтували 420 контейнерів.Про це "Суспільному" розповів виконувач повноважень Луцького міського головиСуспільне побувало на Старому та Новому ринках і поспілкувалося з підприємцями.На "Центральному" ринку Луцька нині тривають демонтажі.Скільки загалом металевих конструкцій демонтували, заступник директора департаменту муніципальної варти Луцьказнімальній групі Суспільного відмовився коментувати."Три дні тому планувала перевезти свій контейнер на новий ринок одна з підприємиць", - каже жінка, - інспектори муніципальної варти її випередили. Вивезли її контейнер у невідомому напрямку."Мені зателефонували о 2-й годині дня й сказали, що грузять мій контейнер. Приїхала на старий ринок, а вони мені кажуть, що діють згідно рішення міськради. Я прийшла в муніципальну варту, мені там мужчина говорить, щоб заплатила 2 тисячі за контейнер", - каже підприємиця, яка попросила не показувати її обличчя.На “Новому" ринку підприємці відкривають свої ятки для торгівлі."Уже до нас перевезли більше 150 контейнерів. Був карантин, тому торгівлю здійснюють слабо. Але вже хоч відкриваються", - каже юристка Нового ринкуПродавчиня Наталія переїхала сюди із "Центрального" ринку наприкінці січня, говорить, що до карантину і зараз покупців немає."Толку з того, що ми перевезли сюди контейнери?! Вони просто звідти звільняють їх, аби скоріше", - розповіла продавчиняОднією з перших на ринок переїхала пані, яка продає постіль та рушники."Я переїхала сюди в лютому. Нині бачу, що людям треба чимось доїжджати, не 2 тролейбуси пустити, а більше і маршрутні таксі із сіл щоб теж сюди заїжджали. Буде транспорт – буде торгівля, тут дуже хороший ринок", - розповіла підприємиця Рашида Вірна.Із "Центрального" ринку комунальники мають намір демонтувати ще 30 металевих конструкцій, - сказав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт."Звичайно, це все давалося і дається великими зусиллями, багато емоцій", - зазначав виконувач повноважень міського голови Луцька Григорій Пустовіт.Нагадаємо, 29 січня комунальному підприємству "Луцькі ринки" припинили дозвіл на користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1, де знаходиться частина "Центрального ринку". Таке рішення ухвалили більшістю голосів депутати міської ради. Тоді анонсували, що демонтаж почнуть з 3 лютого.

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