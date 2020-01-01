Чеським фермерам не вистачає українських заробітчан. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
Аграріям Чехії бракує українських сезонних працівників. Чеські фермери бояться, що через брак робочих рук цьогорічний врожай може пропасти.
Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських сезонних працівників, - пише УНІАН, посилаючись на сюжет ТСН.
"Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських працівників, відновила видачу їм тимчасових робочих віз й сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами", - йдеться в повідомленні.
Детальніше про чеську агрокризу без українських робочих рук можна дізнатися з відеоматеріалу:
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Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських сезонних працівників, - пише УНІАН, посилаючись на сюжет ТСН.
"Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських працівників, відновила видачу їм тимчасових робочих віз й сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами", - йдеться в повідомленні.
Детальніше про чеську агрокризу без українських робочих рук можна дізнатися з відеоматеріалу:
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