Чеським фермерам не вистачає українських заробітчан. ВІДЕО





Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських сезонних працівників, - пише



"Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських працівників, відновила видачу їм тимчасових робочих віз й сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами", - йдеться в повідомленні.



Детальніше про чеську агрокризу без українських робочих рук можна дізнатися з відеоматеріалу:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аграріям Чехії бракує українських сезонних працівників. Чеські фермери бояться, що через брак робочих рук цьогорічний врожай може пропасти.Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських сезонних працівників, - пише УНІАН , посилаючись на сюжет ТСН."Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських працівників, відновила видачу їм тимчасових робочих віз й сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами", - йдеться в повідомленні.Детальніше про чеську агрокризу без українських робочих рук можна дізнатися з відеоматеріалу:

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