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Чеським фермерам не вистачає українських заробітчан. ВІДЕО

Чеським фермерам не вистачає українських заробітчан. ВІДЕО
Аграріям Чехії бракує українських сезонних працівників. Чеські фермери бояться, що через брак робочих рук цьогорічний врожай може пропасти.

Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських сезонних працівників, - пише УНІАН, посилаючись на сюжет ТСН.

"Попри карантин Чехія відкрила свій кордон для українських працівників, відновила видачу їм тимчасових робочих віз й сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами", - йдеться в повідомленні.

Детальніше про чеську агрокризу без українських робочих рук можна дізнатися з відеоматеріалу:


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Теги: Чехія, заробітчани
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