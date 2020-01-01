Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 29 травня
Сьогодні, 10:06
За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19, з них у 2 дітей та у 2 медичних працівників. Нові випадки зареєстрували у Володимир–Волинському районі – 5, Луцьку – 4 та Ковелі – 3. Одужали 10 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 29 травня в області зареєстрували 863 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 67 у дітей та 180 у медичних працівників. Одужало 234 особи, з них 22 дітей та 54 медичних працівники. 25 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Вікова структура захворілих:
0-17 років 67 осіб, (8%);
18-29 років 92 особи, (10,6%);
30-49 років 287 осіб, (33%);
50-65 років 271 особа, (31,4 %);
65 і старше років 146 осіб, (17%).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 172 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 157 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 16 випадків;
Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Волидимир-Волинський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Любомльський район – 14 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 2 випадки.
Всього з початку року зареєстрували 2302 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 6121 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 29 травня в області зареєстрували 863 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 67 у дітей та 180 у медичних працівників. Одужало 234 особи, з них 22 дітей та 54 медичних працівники. 25 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Вікова структура захворілих:
0-17 років 67 осіб, (8%);
18-29 років 92 особи, (10,6%);
30-49 років 287 осіб, (33%);
50-65 років 271 особа, (31,4 %);
65 і старше років 146 осіб, (17%).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 172 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 157 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 16 випадків;
Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Волидимир-Волинський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Любомльський район – 14 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 2 випадки.
Всього з початку року зареєстрували 2302 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 6121 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хто ту статистику готує? 0-17 - 17 років, 18-29 - 12 р, 30-49 - 20 р, 50-65 - 15 р. 65 і старше важко встановити.
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