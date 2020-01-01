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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 29 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 29 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19, з них у 2 дітей та у 2 медичних працівників. Нові випадки зареєстрували у Володимир–Волинському районі – 5, Луцьку – 4 та Ковелі – 3. Одужали 10 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 10.00 29 травня в області зареєстрували 863 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 67 у дітей та 180 у медичних працівників. Одужало 234 особи, з них 22 дітей та 54 медичних працівники. 25 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

Вікова структура захворілих:

0-17 років 67 осіб, (8%);
18-29 років 92 особи, (10,6%);
30-49 років 287 осіб, (33%);
50-65 років 271 особа, (31,4 %);
65 і старше років 146 осіб, (17%).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 172 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 157 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 9 випадків;
Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 16 випадків;
Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Волидимир-Волинський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Любомльський район – 14 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 8 випадків;
Рожищенський район – 7 випадків;
Турійський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Ратнівський район – 2 випадки.

Всього з початку року зареєстрували 2302 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 6121 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони
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