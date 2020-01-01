Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 29 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19, з них у 2 дітей та у 2 медичних працівників. Нові випадки зареєстрували у Володимир–Волинському районі – 5, Луцьку – 4 та Ковелі – 3. Одужали 10 осіб, в тому числі 2 дітей та 1 медичний працівник.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 10.00 29 травня в області зареєстрували 863 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 67 у дітей та 180 у медичних працівників. Одужало 234 особи, з них 22 дітей та 54 медичних працівники. 25 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.Вікова структура захворілих:0-17 років 67 осіб, (8%);18-29 років 92 особи, (10,6%);30-49 років 287 осіб, (33%);50-65 років 271 особа, (31,4 %);65 і старше років 146 осіб, (17%).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 172 випадки, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 157 випадків, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 9 випадків;Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 16 випадків;Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Волидимир-Волинський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;Любомльський район – 14 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Шацький район – 8 випадків;Рожищенський район – 7 випадків;Турійський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Ратнівський район – 2 випадки.Всього з початку року зареєстрували 2302 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 6121 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.