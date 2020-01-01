У Волинській області послабили карантин, але не скрізь. ОФІЦІЙНО

Відповідно до нинішніх показників епідемічної ситуації, Волинська область може перейти до наступного етапу послаблення карантину. Тож обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про послаблення карантинних норм.Про це повідомили сьогодні, 29 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАрозповіла, що згідно з найновішими даними МОЗу, на Волині показник інцидентності становить 11,93. Показник завантаженості інфекційних ліжок – 36,61. Показник охоплення тестуванням – 18,24.Тож область виходить з карантину, але не вся її територія.Послабити карантин не можуть Ковель, Ковельський район та селище Олика Ківерцівського району.«У цих місцях залишається критична епідситуація», - сказала Щербак.Нагадаємо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.Йдеться про те, що від 29 травня на Волині можливе відновлення роботи громадського транспорту міського та міжміського сполучення, готелів, релігійних, спортивних установ, а також перевезення пасажирів залізничним транспортом за умови дотримання певних вимог.