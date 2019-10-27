На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги





Про це йдеться на платформі держзакупівель Prozorro, інформує



Тендер про капітальний ремонт дороги місцевого значення Задиби – Клюськ опублікували 29 травня. На роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень. Пропозиції прийматимуть до 18 червня.



На вказаній ділянці, згідно з технічним завданням, мають очистити узбіччя від сміття і чагарнику, прокласти водопропускні труби, підсилити конструкцію дорожнього одягу, нанести розмітку, облаштувати тротуари та стримувальні загородження, а також встановити, сигнальні стовпчики, освітлення та дорожні знаки.



Ремонт планують завершити до кінця 2021 року.

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