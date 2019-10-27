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На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги

На Турійщині за 30 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги
У Турійському районі планують відремонтувати окремі ділянки дороги за 30 мільйонів гривень.

Про це йдеться на платформі держзакупівель Prozorro, інформує Район.Бізнес.

Тендер про капітальний ремонт дороги місцевого значення Задиби – Клюськ опублікували 29 травня. На роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень. Пропозиції прийматимуть до 18 червня.

На вказаній ділянці, згідно з технічним завданням, мають очистити узбіччя від сміття і чагарнику, прокласти водопропускні труби, підсилити конструкцію дорожнього одягу, нанести розмітку, облаштувати тротуари та стримувальні загородження, а також встановити, сигнальні стовпчики, освітлення та дорожні знаки.

Ремонт планують завершити до кінця 2021 року.

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Теги: дорога, ремонт, тендер
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