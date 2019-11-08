вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварії у Польщі загинув українець

В аварії у Польщі загинув українець
У Польщі сталася ДТП за участі легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mercedes, внаслідок якої загинув водій легкового автомобіля – громадянин України.

Про це в коментарі УНН сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

“Польща. 30 травня 2020 управління поліції міста Вроцлав повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 29 травня 2020 на автомагістралі А4 (повіт Сьрода-Шльонська) за участі легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mercedes. Внаслідок ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля – громадянин України, 1979 року народження”, - сказав Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини міста Вроцлав.


За фактом ДТП управлінням повітової поліції місті Сьрода Шльонська проводиться кримінальне провадження у справі.

“Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Кракові”, - додав Сергій Погорельцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:02
В аварії у Польщі загинув українець
Сьогодні, 17:20
З наступного тижня почне курсувати поїзд «Ковель-Київ»
Сьогодні, 16:38
Засудили злодія-рецидивіста, який врав кущі квітів у волинського підприємця
Сьогодні, 16:23
На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО
08 травень, 14:32
Українцю, який єдиний вижив у жахливій аварії в Польщі, «світить» до 12 років тюрми Українцю, який єдиний вижив у жахливій аварії в Польщі, «світить» до 12 років тюрми
08 листопад, 2019, 14:02
Молодий хлопець з України важко травмувався під час жахливої аварії у Польщі Молодий хлопець з України важко травмувався під час жахливої аварії у Польщі
04 листопад, 2019, 12:32
У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО У Польщі нагородили українця, який врятував людей у жахливій аварії. ВІДЕО
18 червень, 2019, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
В аварії у Польщі загинув українець
Сьогодні, 17:20
 0
З наступного тижня почне курсувати поїзд «Ковель-Київ»
Сьогодні, 16:38
 0
Засудили злодія-рецидивіста, який врав кущі квітів у волинського підприємця
Сьогодні, 16:23
 0
На подвір'ї волинянина знайшли незаконну зброю, набої та бурштин. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8