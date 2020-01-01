вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички

У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
У Шацькому районі підтвердили новий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, пише Кордон.

За інформацією Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили випадок COVID-19 у жительки смт Шацьк, особи з числа родини попередньо інфікованої громадянки Г.

На сьогодні хворі знаходяться на самоізоляції, під наглядом медиків КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради». У будинку та господарських спорудах провели дезинфекцію.

Контроль за дотриманням самоізоляції здійснюватимуть працівники Шацького відділення поліції.

За весь період карантину в Шацькому районі зареєстрували 9 випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк, коронавірус, родичка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО
Сьогодні, 01:27
У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
Сьогодні, 00:20
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО
30 травень, 23:20
Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО
30 травень, 22:49
Схожі новини
Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня Від коронавірусу вилікувався житель Шацького району, який хворів ще з початку травня
27 травень, 09:30
Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО
30 травень, 22:49
Луцька співачка, хвора на рак, розповіла, як здолала коронавірус Луцька співачка, хвора на рак, розповіла, як здолала коронавірус
30 травень, 12:40
На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть На Волині за останню добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусу і одну смерть
30 травень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО
Сьогодні, 01:27
 0
У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
Сьогодні, 00:20
 0
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку п'яний водій після аварії покинув розтрощену автівку та втік. ФОТО
30 травень, 23:20
 0
Відомий волинський лікар-пульмонолог назвав характерні симптоми коронавірусу. ВІДЕО
30 травень, 22:49
 0
Медіа
відео
1/8