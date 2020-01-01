У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
Сьогодні, 00:20
У Шацькому районі підтвердили новий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, пише Кордон.
За інформацією Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили випадок COVID-19 у жительки смт Шацьк, особи з числа родини попередньо інфікованої громадянки Г.
На сьогодні хворі знаходяться на самоізоляції, під наглядом медиків КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради». У будинку та господарських спорудах провели дезинфекцію.
Контроль за дотриманням самоізоляції здійснюватимуть працівники Шацького відділення поліції.
За весь період карантину в Шацькому районі зареєстрували 9 випадків COVID-19.
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Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, пише Кордон.
За інформацією Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили випадок COVID-19 у жительки смт Шацьк, особи з числа родини попередньо інфікованої громадянки Г.
На сьогодні хворі знаходяться на самоізоляції, під наглядом медиків КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради». У будинку та господарських спорудах провели дезинфекцію.
Контроль за дотриманням самоізоляції здійснюватимуть працівники Шацького відділення поліції.
За весь період карантину в Шацькому районі зареєстрували 9 випадків COVID-19.
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