У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички





Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, пише



За інформацією Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили випадок COVID-19 у жительки смт Шацьк, особи з числа родини попередньо інфікованої громадянки Г.



На сьогодні хворі знаходяться на самоізоляції, під наглядом медиків КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради». У будинку та господарських спорудах провели дезинфекцію.



Контроль за дотриманням самоізоляції здійснюватимуть працівники Шацького відділення поліції.



За весь період карантину в Шацькому районі зареєстрували 9 випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі підтвердили новий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.Про це інформують у пресслужбі Шацької райдержадміністрації, пише Кордон За інформацією Любомльського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили випадок COVID-19 у жительки смт Шацьк, особи з числа родини попередньо інфікованої громадянки Г.На сьогодні хворі знаходяться на самоізоляції, під наглядом медиків КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради». У будинку та господарських спорудах провели дезинфекцію.Контроль за дотриманням самоізоляції здійснюватимуть працівники Шацького відділення поліції.За весь період карантину в Шацькому районі зареєстрували 9 випадків COVID-19.

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