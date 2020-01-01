Де на Волині не буде світла 1 червня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. КТП-276 з 9:00 -17:00. Село Бегета: майстерня ФОП Козунь, вул. Польова, 6.2. КТП-376- Л-1 з 9:00 -17:00. Село Свійчів, вул. Ванда-Воля №11-21, №6-20.1. ПЛ 0,4кВ від ЩТП617 з 9.00 – 17.00. Пісківська С/Р с. Піски: вул. Бродська, вул. Польна, вул. Козацька, вул. Берегова.2. КТП553 з 9.00 – 17.00. Місто Горохів: вул. Волі, вул. Львівська, вул. Кривенького, вул. Наливайка, вул. Дружби.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-494 з 09:00-17:00. Село Суськ, хутір Котельчуків.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 з 09:00-17:00. Село Словатичі, вул. Перемоги.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-406 з 09:00-17:00. Село Човниця, хутір Жаще.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-260 з 09:00-17:00. Село Башлики, вул. Перемоги, вул. Шкільна.5. ПЛ 10 кВ Л70-09 частково з 10:00-14:00.ФОП Шевеля Руслана Георгієвна – магазин, ФОП Терещук Інна Георгіївна – стоматкабінет, ФОП Друкачук О.Т. - магазин «Супутник», ФОП Каймакова-Йоджіс Н.В. – магазин «Квіти», ФОП Заєць Віктор Антонович - магазин «Калина», ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин, кафе, ФОП Нелипюк Л.Д. – магазин «Коніка», Ківерцівське МСТ – маг. «Олеся», управління соц.захисту населення , ФОП Кінах Святослав Аркадійович – магазин, ТзОВ «Євро Сервіс» - магазин «Світ канцелярії», Сахарук Сергій Андрійович - торговий кіоск, ФОП Красковський Б.В. – магазин, ФОП Мандзюк Тетяна Василівна – магазин, ФОП Гуцуляк Юрій Богданович – магазин, Територіальний центр соціального обслуговування, КП «БТІ-ПЛЮС» Ківерцівської райради – приміщення, ФОП Бурда Лариса Миколаївна – стоматкабінет, ФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович – приміщення, ТзОВ «Волиньфарм» - аптека. м.Ківерці: вул.Львівська, пров.Привокзальний, вул.Соборності, 16,17,18,20,22,29, 29/1.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №436 з 9:00-17:00.Ковельське РЖКП №2, ФОП Хоменко А.В., ФОП Омелянюк Я.В., ФОП Парфенова Г.П., ТзОВ «К.П.Верес», ФО Семенюк Г.А., ФОП Рекрут С.А., ФОП Возняк А.С., ФОП Шумік В.П., ФОП Ляльков В.П., ФОП Нагорник С.Р., ФОП Гулюк Н.І., ФОП Клівак Г.О., ФО Григорчук Ж.О., ФОП Лисюк В.П., ФОП Синчук І.В., ФО Кондратович І.О., ФОП М'якота П.І., ПАТ «ВФ Україна», ФОП Білінець О.В.ТзОВ фірма «Волиньфарм», ФО Сергієвська М.О., Ковельське МТМО, ФОП Степанюк Н.З., ТзОВ «АВ Фармтрейд», ФОП Яринчук Ю.А. Місто Ковель: вул.Сагайдачного, вул.Мічуріна, вул.Косачів, вул.Театральна.1. ПЛ-10 кВ Л-47-04 від к.1 ЗТП-461 (КТП-329, 342, 402, 445) з 9:30-17:00.ВКП «Грань», ФОП Пась Н.В., СГПП «Рать», ФОП Зеленко Т.О., ФОП Стельмащук Н., Дитсадик №1 «Ромашка», с.Г.Полонка вул. Мальовнича, Соборності, Шкільна, Городищанська, Степова, Прикордонників, Соборності, Волошкова, Торгова, Першотравнева, Ранкова. Село Городище-1: вул.Галицька, Молодіжна, Червоної Калини.2. КТП-177 з 10:00-16:00.Артсвердловина, клуб, кінобудка, с.Воротнів: ФАП с.Воротнів, Теремнівське споживче товариство, ФОП Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., c.Воротнів вул. Дачна, Центральна,1-70.3. КТП-178 з 11:00-16:00. Арствердловина 4 с.Воротнів, вул.Гірська, Шкільна, 26-30.1. ПЛ-04 КТП-217 з 9:00 – 17:00. с. Вишнів.2. ПЛ-04 ЩТП-511 з 9:00 – 17:00. м. Любомль вул.: Вишневецька, Тиха, Ватутіна.3. ПЛ-04 КТП-432, 274 з 9:00 – 17:00. Магазини, с. Припять.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-210 з 10:00 - 17:00. с. Гірки вул. Білоруська.2. ПЛ-10 кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкормілля» з 10:00 - 17:00. Магазини, СГПП «Дружба», ФАП, дитячий садок, с. Підкормілля (частково).1. КТП-41 з 9:00- 17:00. М-н Троянда, Екстрабуд, колцентр МВС, пп Буг. Нововолинськ, вул. Сокальська 1-5, 2-16; Тупікова; Залізнична; Іванічівська 68-114, провулок Залізничний.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 з 9:00-17:00. с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00. с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 з 9:00-17:00. м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00-17:00. с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 з 9:00-17:00. с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00-17:00. с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 з 9:00-17:00. с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.