вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник

На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник
Іваничівське відділення поліції встановлює місце знаходження громадянина Остап'юка Онуфрія Євгеновича, 06.11.1958 року народження, жителя с. Менчичі, вул. Перемоги, 27.

Приблизно о 12 годині 30 травня чоловік пішов з дому і не повернувся, його місце знаходження і досі – невідоме, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

При собі мав мобільний телефон марки Nokia (imei-номера – невідомий) у пристрої – сім-карта мобільного оператора Київстар.

Номер телефону чоловіка: 098 627 87 82, станом на ранок 31 травня – вимкнений.

Був одягнений в чоботи зеленого кольору, чорні штани плащову курточку сіро-зеленуватого кольору, кепку зеленого кольору.

Кому відома будь-яка інформація про місце перебування гр. Остап'юка О.Є. просять повідомити за тел. 098 2626357, 0931271036 або 102.

На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Розшук, Волинь, Іваничі, Менчичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Постав з руїн: віряни відзначають 20-річчя відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору
Сьогодні, 11:35
На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник
Сьогодні, 11:02
Ранок 31 травня: в Україні – 23 672 випадки коронавірусу, 708 – летальних
Сьогодні, 10:23
Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 травня
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів На Волині знайшли жінку, яку розшукували 10 днів
28 травень, 22:59
Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому Знайшли маму трьох дітей з Волині, що зникла два тижні тому
25 травень, 11:22
Обрали запобіжний захід волинянину, який вбив людину і 3 роки перебував у розшуку Обрали запобіжний захід волинянину, який вбив людину і 3 роки перебував у розшуку
22 травень, 15:26
Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство
22 травень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через значні дощі на Волині очікують паводки
Сьогодні, 12:22
 0
Це політичне рішення, – німецький лікар про носіння масок
Сьогодні, 11:53
 0
Волинянин на річці спіймав величезного сома. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Постав з руїн: віряни відзначають 20-річчя відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого собору
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8