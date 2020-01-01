На Волині розшукують 61-річного чоловіка, що пішов з дому і зник
Сьогодні, 11:02
Іваничівське відділення поліції встановлює місце знаходження громадянина Остап'юка Онуфрія Євгеновича, 06.11.1958 року народження, жителя с. Менчичі, вул. Перемоги, 27.
Приблизно о 12 годині 30 травня чоловік пішов з дому і не повернувся, його місце знаходження і досі – невідоме, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
При собі мав мобільний телефон марки Nokia (imei-номера – невідомий) у пристрої – сім-карта мобільного оператора Київстар.
Номер телефону чоловіка: 098 627 87 82, станом на ранок 31 травня – вимкнений.
Був одягнений в чоботи зеленого кольору, чорні штани плащову курточку сіро-зеленуватого кольору, кепку зеленого кольору.
Кому відома будь-яка інформація про місце перебування гр. Остап'юка О.Є. просять повідомити за тел. 098 2626357, 0931271036 або 102.
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Приблизно о 12 годині 30 травня чоловік пішов з дому і не повернувся, його місце знаходження і досі – невідоме, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
При собі мав мобільний телефон марки Nokia (imei-номера – невідомий) у пристрої – сім-карта мобільного оператора Київстар.
Номер телефону чоловіка: 098 627 87 82, станом на ранок 31 травня – вимкнений.
Був одягнений в чоботи зеленого кольору, чорні штани плащову курточку сіро-зеленуватого кольору, кепку зеленого кольору.
Кому відома будь-яка інформація про місце перебування гр. Остап'юка О.Є. просять повідомити за тел. 098 2626357, 0931271036 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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