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У ТРЦ Харкова забив метровий «фонтан». ВІДЕО

У ТРЦ Харкова забив метровий «фонтан». ВІДЕО
31 травня в харківському ТРЦ Караван сталася надзвичайна подія: посеред приміщення із-під плитки на підлозі забив метровий “фонтан” води.

Відео розмістили на одному з харківських Telegram-каналів, пишуть Факти.

Приміщення торгово-розважального центру швидко залило водою. Потоп стався через прорив пожежного гідранта у підлозі.

Співробітників і відвідувачів ТРЦ евакуювали за допомогою пожежної тривоги.


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Теги: Харків, ТРЦ, вода, пожежний гідрант, прорив
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