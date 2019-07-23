У ТРЦ Харкова забив метровий «фонтан». ВІДЕО
Сьогодні, 22:41
31 травня в харківському ТРЦ Караван сталася надзвичайна подія: посеред приміщення із-під плитки на підлозі забив метровий “фонтан” води.
Відео розмістили на одному з харківських Telegram-каналів, пишуть Факти.
Приміщення торгово-розважального центру швидко залило водою. Потоп стався через прорив пожежного гідранта у підлозі.
Співробітників і відвідувачів ТРЦ евакуювали за допомогою пожежної тривоги.
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Відео розмістили на одному з харківських Telegram-каналів, пишуть Факти.
Приміщення торгово-розважального центру швидко залило водою. Потоп стався через прорив пожежного гідранта у підлозі.
Співробітників і відвідувачів ТРЦ евакуювали за допомогою пожежної тривоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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