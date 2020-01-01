2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук (на фото) та директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні хочуть підвищити ціну на газ
Сьогодні, 00:15
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Закордонний е-паспорт не можна використовувати для виїзду за кордон
01 червень, 23:35
Лучани скаржаться на дефіцит шкіл та садочків біля новобудов
01 червень, 23:01
Учні волинської школи заклали сад з японських дерев
01 червень, 22:21