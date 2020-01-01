Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 6 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався вулицею Карпенка-Карого на BMW 528І. Перевищивши дозволену швидкість, водій збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП потерпіла отримала численні травми, зокрема переломи та травматичну ампутацію нижньої кінцівки. На жаль, від отриманих травм жінка померла.



Обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся у вчиненому, відшкодував збитки та просив суворо його не карати.



Відзначимо, що потерпілі претензій до обвинуваченого не мали та просили не позбавляти його волі.



Відтак, суд призначив водію покарання у виді обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водію, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть жінку в Луцьку, обмежили волю на три роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 6 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався вулицею Карпенка-Карого на BMW 528І. Перевищивши дозволену швидкість, водій збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП потерпіла отримала численні травми, зокрема переломи та травматичну ампутацію нижньої кінцівки. На жаль, від отриманих травм жінка померла.Обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся у вчиненому, відшкодував збитки та просив суворо його не карати.Відзначимо, що потерпілі претензій до обвинуваченого не мали та просили не позбавляти його волі.Відтак, суд призначив водію покарання у виді обмеження волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

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