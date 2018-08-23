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Загострення на Донбасі: під Мар’їнкою снайпер поранив бійця ЗСУ

Загострення на Донбасі: під Мар’їнкою снайпер поранив бійця ЗСУ
Сьогодні, 2 червня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це інформують на сторінці ООС у facebook.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

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Теги: ООС, ЗСУ, війна, поранення
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