Масштабна пожежа у Рожищі: гуртожиток, що згорів ущент, почали відбудовувати. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У Рожищі на вулиці Сухарева будівельники виставили опалубку та укріпили фундамент капітальних стін гуртожитку, який знищила пожежа.
Про початок будівництва розповіла місцева волонтерка Ірина Ющук, повідомляє «Район.Рожище».
Необхідні для укріплення фундаменту будівельні матеріали надали підприємці з Рожища: Володимир Безверхий забезпечив арматурою, а підприємство «Цунамі» допомогло з бетоном. Деякі матеріали купили також за пожертвувані на відбудову гуртожитку гроші.
Окрім того, підприємець з Луцька Андрій Разумовський надав погорільцям допомогу – частину від необхідної кількості газоблоків для відбудови капітальних стін.
«Однак список потреб іще досить значний: чимало будівельних матеріалів, оплата праці будівельників», – зазначає Ірина Ющук.
Завдяки небайдужим людям які перераховували та продовжують перераховувати гроші на банківський рахунок, вдалося зібрати понад 102 тисячі гривень. До збору коштів долучилися підприємці Рожищенського ринку, місцеві релігійні громади Михайлівської церкви та Євангельських християн-баптистів.
Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня. Масштабну пожежу у Рожищі гасили екіпажі рятувальників з Копачівки, Переспи, Ківерців та Луцька. Усього залучили 40 рятувальників та вісім одиниць техніки. Також допомагали місцеві мешканці, вони відрами наповнювали пожежну машину.
Внаслідок пожежі знищено майно на 400 метрах квадратних, 11 сімей залишилось без даху над головою.
За дорученням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, кожній сім’ї нададуть допомогу з обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень. Таку ж суму отримають сім’ї і з районного бюджету. Ще 370 тисяч гривень на допомогу погорільцям виділила Рожищенська міська рада.
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Також охочі можуть допомогти фінансово на рахунок об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Динамовці». Окрім того, склали список речей, яких потребують люди. Голова Рожищенської районної державної адміністрації звернувся до будівельників Волині з проханням допомогти погорільцям.
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Про початок будівництва розповіла місцева волонтерка Ірина Ющук, повідомляє «Район.Рожище».
Необхідні для укріплення фундаменту будівельні матеріали надали підприємці з Рожища: Володимир Безверхий забезпечив арматурою, а підприємство «Цунамі» допомогло з бетоном. Деякі матеріали купили також за пожертвувані на відбудову гуртожитку гроші.
Окрім того, підприємець з Луцька Андрій Разумовський надав погорільцям допомогу – частину від необхідної кількості газоблоків для відбудови капітальних стін.
«Однак список потреб іще досить значний: чимало будівельних матеріалів, оплата праці будівельників», – зазначає Ірина Ющук.
Завдяки небайдужим людям які перераховували та продовжують перераховувати гроші на банківський рахунок, вдалося зібрати понад 102 тисячі гривень. До збору коштів долучилися підприємці Рожищенського ринку, місцеві релігійні громади Михайлівської церкви та Євангельських християн-баптистів.
Нагадаємо, повідомлення про займання на «101» надійшло о 14:47 18 травня. Масштабну пожежу у Рожищі гасили екіпажі рятувальників з Копачівки, Переспи, Ківерців та Луцька. Усього залучили 40 рятувальників та вісім одиниць техніки. Також допомагали місцеві мешканці, вони відрами наповнювали пожежну машину.
Внаслідок пожежі знищено майно на 400 метрах квадратних, 11 сімей залишилось без даху над головою.
За дорученням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, кожній сім’ї нададуть допомогу з обласного бюджету в сумі 10 тисяч гривень. Таку ж суму отримають сім’ї і з районного бюджету. Ще 370 тисяч гривень на допомогу погорільцям виділила Рожищенська міська рада.
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Також охочі можуть допомогти фінансово на рахунок об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Динамовці». Окрім того, склали список речей, яких потребують люди. Голова Рожищенської районної державної адміністрації звернувся до будівельників Волині з проханням допомогти погорільцям.
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