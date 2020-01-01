У Ковелі та Ківерцівському районі поки не послаблюватимуть карантин

У Ковелі та Ківерцівському районі показники не дозволяють послабити карантин.Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що на сьогодні наша область – на 7-му місці із кількості захворювань на коронавірус. Показник інцидентності за 7 днів складає 14,6 на 100 тисяч населення при рекомендованому МОЗ – 12. Зокрема, найвищі показники у Ківерцівському районі – 34,6, Ковелі – 20,51. У Луцьку показник становить 13,3, Нововолисньку – 10,79.Середня кількість тестувань складає 26,79 на 100 тисяч населення при рекомендованому 12 на 100 тисяч. Завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає майже 24 % (показник не повинен перевищувати 50%).«Поки показники не дають підстав говорити про подальше послаблення карантину в області та Ковелі зокрема», - наголосила Янко.