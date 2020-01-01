У Ковельському МТМО – два нові випади коронавірусу

У Ковельському МТМО за останню добу виявили два нові випадки коронавірусної інфекції.Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що в Ковелі зафіксували 167 випадків, Ковельському районі – 9 випадків коронавірусу з початку епідсезону. За останню добу надійшло 17 повідомлень про підозру на інфекцію у Ковелі.«У кожному підозрілому випадку проводять всі роботи для встановлення контактних осіб та запровадження протиепідемічного режиму у вогнищах», - зазначила Янко.За словами санітарного лікаря області, триває спалах у Ковельському МТМО, де захворіло 32 особи із початку епідемії, 2 – за останню добу.