Епідемія COVID-19: на Волині працюють лише два вірусологи
Сьогодні, 15:12
У Волинській області є лише два вірусологи, що здійснюють ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області ПЛР-тестування проводять пацієнтам, що підлягають плановій госпіталізації, мають підозру на коронавірусну інфекцію, пневмонії, а також працівникам лабораторій.
В області є лише одна лабораторія, де проводять тестування шляхом полімеразно-ланцюгової реакції – вірусологічна лабораторія Волинського обласного лабораторного центру. Дослідження триває в межах доби, однак через велику кількість підозр та категорій, що підлягають тестуванню, результати затримуються.
До того ж, за словами Янко, у Волинській області працюють лише два вірусологи.
«Звичайно, що працюють вони в режимі надзвичайної ситуації практично цілодобово уже протягом трьох місяців і роблять все можливе, щоб ці дослідження якомога швидше були проведені», - відзначила санітарний лікар.
За її словами, області виділили кошти із держбюджету на нове обладнання для того, аби пришвидшити лабораторні дослідження.
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Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області ПЛР-тестування проводять пацієнтам, що підлягають плановій госпіталізації, мають підозру на коронавірусну інфекцію, пневмонії, а також працівникам лабораторій.
В області є лише одна лабораторія, де проводять тестування шляхом полімеразно-ланцюгової реакції – вірусологічна лабораторія Волинського обласного лабораторного центру. Дослідження триває в межах доби, однак через велику кількість підозр та категорій, що підлягають тестуванню, результати затримуються.
До того ж, за словами Янко, у Волинській області працюють лише два вірусологи.
«Звичайно, що працюють вони в режимі надзвичайної ситуації практично цілодобово уже протягом трьох місяців і роблять все можливе, щоб ці дослідження якомога швидше були проведені», - відзначила санітарний лікар.
За її словами, області виділили кошти із держбюджету на нове обладнання для того, аби пришвидшити лабораторні дослідження.
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