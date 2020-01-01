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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Епідемія COVID-19: на Волині працюють лише два вірусологи

Епідемія COVID-19: на Волині працюють лише два вірусологи
У Волинській області є лише два вірусологи, що здійснюють ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в області ПЛР-тестування проводять пацієнтам, що підлягають плановій госпіталізації, мають підозру на коронавірусну інфекцію, пневмонії, а також працівникам лабораторій.

В області є лише одна лабораторія, де проводять тестування шляхом полімеразно-ланцюгової реакції – вірусологічна лабораторія Волинського обласного лабораторного центру. Дослідження триває в межах доби, однак через велику кількість підозр та категорій, що підлягають тестуванню, результати затримуються.

До того ж, за словами Янко, у Волинській області працюють лише два вірусологи.

«Звичайно, що працюють вони в режимі надзвичайної ситуації практично цілодобово уже протягом трьох місяців і роблять все можливе, щоб ці дослідження якомога швидше були проведені», - відзначила санітарний лікар.

За її словами, області виділили кошти із держбюджету на нове обладнання для того, аби пришвидшити лабораторні дослідження.

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Теги: вірусологи, Волинь
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