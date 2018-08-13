Понад 20 пограбувань: де та чого на Волині за добу накрали найбільше





Про це повідомляє сектор комунікації



Так, зокрема, у Луцьку оперативники встановили зловмисника, який обікрав квартиру 20-річного жителя обласного центру. 33-річний лучанин пошкодив замок дверей, проник до помешкання та викрав гаманець із грошима і банківськими картками. Окрім цього, поліцейські розкрили крадіжку гаманця із квартири 36-річної лучанки, крадіжку телефонного кабелю по вулиці Гордіюк та три крадіжки з торгових закладів.



У Камені-Каширському раніше судимий 45-річний місцевий житель розібрав стіну підсобного приміщення та викрав частину металевої конструкції гужової підводи. Правопорушника викрили дільничні офіцери поліції. Викрадене майно вилучили.



Співробітники Володимир-Волинського відділу поліції розкрили дві крадіжки продуктів харчування із місцевих магазинів, у Ківерцівському районі встановили зловмисника, котрий викрав у 28-річної місцевої жительки золоті сережки, а в Луцькому районі оперативники викрили 48-річну жінку у крадіжці велосипеда. Двоколісного вилучили та повернули власнику.



За усіма фактами таємного викрадення майна слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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